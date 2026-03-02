Madagascar: Ambohidrabiby - Une maison cambriolée, plusieurs ustensiles de cuisine volés

La recrudescence des actes de cambriolage dans les communes périphériques de la capitale continue de susciter l'inquiétude. Samedi 28 février 2026 vers 10 h 30, un cas de vol par effraction a été signalé auprès du poste avancé d'Antanambao, relevant de la brigade Sabotsy Namehana.

Selon les informations recueillies, une habitante d'Ambonitanana, fokontany d'Ambodiala, commune d'Ambohidrabiby, a déclaré que son domicile avait été cambriolé durant son absence.

Elle aurait quitté les lieux le jeudi 26 février pour n'y revenir que dans la matinée du samedi 28 février. À son retour, elle aurait constaté que le cadenas du portail avait été forcé et que la porte en bois de la maison avait été fracturée.

Bien que la propriété soit clôturée par un mur d'enceinte, aucun gardien n'assurerait la surveillance des lieux, ce qui aurait facilité l'intrusion. Après vérification, plusieurs ustensiles de cuisine auraient disparu, notamment 17 assiettes, 2 marmites et 2 bassines.

Trois éléments des forces de l'ordre se sont immédiatement rendus sur place pour procéder aux constatations d'usage et ouvrir une enquête. Un chien pisteur a été utilisé pour tenter de suivre la trace des auteurs présumés.

La piste se serait arrêtée dans une cour située à une vingtaine de mètres au nord de la maison cambriolée, sans qu'aucun élément probant n'y ait été découvert pour l'heure. Ce nouvel incident illustre une fois de plus la vulnérabilité de certaines habitations situées en périphérie d'Antananarivo, souvent inoccupées pendant plusieurs jours et dépourvues de dispositif de surveillance.

À cet effet, les forces de l'ordre appellent la population à faire preuve de vigilance, à signaler tout mouvement suspect et à renforcer la solidarité de voisinage afin de prévenir ce type d'infraction.