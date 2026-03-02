Madagascar: Transformation digitale - Lancement de la 14e édition de l'Espace Jeune Entrepreneur

Le Club Entrepreneur Étudiant des Rendez-vous des Entrepreneurs (CEERE) annonce le lancement de la 14e édition de l'« Espace Jeune Entrepreneur », baptisée EJE SHIFT 2026.

Cet événement d'envergure nationale, dédié à la jeunesse et à l'entrepreneuriat à l'ère de la transformation digitale, se tiendra les 13 et 14 mars 2026 à l'Orange Digital Center (ODC) à Soarano.

Placée sous le thème « Génération numérique : entreprendre, innover et créer de la valeur à l'ère digitale », cette édition ambitionne d'accompagner les jeunes dans la transition de la simple consommation numérique vers la création de valeur durable grâce au digital.

« Cet Espace Jeune Entrepreneur vise à accompagner le passage de la consommation numérique à la création de valeur durable par le numérique », a expliqué Manantsoa Heritiana, président du CEERE, lors d'une conférence de presse organisée samedi dernier à l'Orange Digital Center.

Solutions

Près de 500 participants sont attendus pour cet événement qui proposera gratuitement des ateliers et des formations pratiques destinés aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets.

À l'issue d'un concours de pitch, cinq projets seront sélectionnés. Les organisateurs encouragent cette année les candidats à proposer des solutions en phase avec les priorités gouvernementales et les grands défis du pays, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, la création d'emplois et la promotion de la santé. Par ailleurs, l'EJE SHIFT 2026 entend créer des passerelles concrètes entre les jeunes porteurs de projets et les grandes entreprises, dans une logique de collaboration durable.

Débouchés

Outre les conférences et ateliers pratiques, un Speed Business Meeting sera organisé afin de favoriser des rencontres directes entre porteurs de projets et professionnels. Étudiants, jeunes diplômés, freelances débutants, startups et entrepreneurs en phase de croissance sont invités à participer à l'événement.

« L'objectif commun est de structurer, tester et faire grandir des initiatives entrepreneuriales innovantes », a ajouté le président du CEERE. Partenaire de l'événement, Orange Digital Center, mis en place dans le cadre des activités de responsabilité sociétale (RSE) d'Orange Madagascar, s'engage à accompagner gratuitement les porteurs de projets, notamment à travers des formations en gestion d'entreprise et en compétence numérique.

« La recherche de débouchés n'est pas en reste », a souligné Rija Rahajazafy, représentant du réseau Orange Digital Center Madagascar. Enfin, des conventions de partenariat ont été signées entre le CEERE et ses différents partenaires, dont l'ODC Madagascar, le groupe Viseo et Valiha.