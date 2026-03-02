Madagascar: Entreprise - CRESKER annonce le lancement du premier Club des dirigeants à Antananarivo

Le premier club des dirigeants sera opérationnel à Antananarivo, dès ce mois d'avril. CRESKER annonce le lancement de cette structure d'ici peu.

Une implantation qui va changer la donne dans le paysage managérial malgache puisque CRESKER, qui s'est déjà développé à La Réunion, est un programme de formation destiné aux dirigeants, membres de direction et acteurs du pilotage des entreprises.

Cadre exigeant

« Le programme s'adresse notamment à celles et ceux qui exercent des responsabilités stratégiques et souhaitent disposer d'un cadre structuré pour prendre du recul, confronter leurs pratiques et renforcer leur leadership », ont expliqué les initiateurs du projet, lors d'une conférence de presse. Il s'agit en somme d'un programme qui permet de répondre à l'isolement du décideur.

« À Madagascar, de nombreux chefs d'entreprise et cadres dirigeants identifient le manque de réseau, de mentorat et d'outils managériaux comme des freins à la performance et à la croissance. À cela s'ajoute un turnover élevé, fréquemment lié à des pratiques de management insuffisamment structurées », a-t-on expliqué.

Et c'est justement dans ce contexte que CRESKÈR propose un cadre exigeant et bienveillant, fondé sur l'apprentissage entre pairs et l'apport d'expertises ciblées, pour accompagner les décideurs dans leurs enjeux stratégiques et managériaux. Des clubs de dirigeants, espaces de confiance et de progression

Espaces de confiance

Le dispositif repose sur la création de clubs de quinze dirigeants, réunissant des profils variés issus de différents secteurs. Ces clubs constituent des espaces de confiance, favorisant les échanges approfondis, la mise en perspective des pratiques et le partage d'expériences entre pairs.

Chaque cycle propose un rythme de rencontres d'une demi-journée de formation organisée tous les deux mois. Les sessions combinent apports d'experts appelés « Maestros », ateliers collaboratifs, intelligence collective et mises en pratique à partir de situations concrètes rencontrées par les participants.

Chaque rencontre se conclut par un déjeuner « retours d'expérience », conçu comme un temps d'échange et de consolidation collective. Le premier cycle à Antananarivo mobilisera six Maestros, dont quatre basés à La Réunion et deux à Madagascar, afin de croiser les regards et de créer des ponts durables entre les deux territoires. Cette approche vise à ancrer les réflexions dans les réalités locales tout en bénéficiant de retours d'expérience régionaux.