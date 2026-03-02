Madagascar: Ambatomirahavavy - 900 mètres de câbles électriques de la Jirama volés

Près d'un kilomètre de câbles électriques de la Jirama, 900 mètres pour être précis, de 35 kV, ont été volés en fin de semaine dernière à Ambaravarambato, dans la commune d'Ambatomirahavavy, causant une vaste coupure de courant.

C'est ainsi que l'axe Anosy - Ampasambazimba - Andavatsaha - Sabotsy - Mahabo I et II - Antaninandro - Soavina - Morano - Faharetana - Avarabohitra a été fortement impacté par ce méfait. Une enquête a été immédiatement ouverte, tandis que les techniciens de la société nationale d'électricité et d'eau procèdent au remplacement des dispositifs volés.

Le phénomène de vol de câbles électriques est en forte recrudescence ces dernières semaines, avec de sérieux impacts sur les lignes touchées du réseau alimentant la capitale et les régions voisines.

Les faits de vols répétés ne sont pas sans conséquences sur le plan financier, car le rétablissement de l'électricité nécessite impérativement le remplacement des câbles volés, en y investissant les moyens financiers nécessaires, lesquels auraient dû être affectés à d'autres activités d'amélioration de la distribution d'électricité. Le raccordement de nouveaux abonnés sur le réseau s'en retrouve également fortement retardé.