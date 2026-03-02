Madagascar: Ambatomirahavavy - 900 mètres de câbles électriques de la Jirama volés

2 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Près d'un kilomètre de câbles électriques de la Jirama, 900 mètres pour être précis, de 35 kV, ont été volés en fin de semaine dernière à Ambaravarambato, dans la commune d'Ambatomirahavavy, causant une vaste coupure de courant.

C'est ainsi que l'axe Anosy - Ampasambazimba - Andavatsaha - Sabotsy - Mahabo I et II - Antaninandro - Soavina - Morano - Faharetana - Avarabohitra a été fortement impacté par ce méfait. Une enquête a été immédiatement ouverte, tandis que les techniciens de la société nationale d'électricité et d'eau procèdent au remplacement des dispositifs volés.

Le phénomène de vol de câbles électriques est en forte recrudescence ces dernières semaines, avec de sérieux impacts sur les lignes touchées du réseau alimentant la capitale et les régions voisines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les faits de vols répétés ne sont pas sans conséquences sur le plan financier, car le rétablissement de l'électricité nécessite impérativement le remplacement des câbles volés, en y investissant les moyens financiers nécessaires, lesquels auraient dû être affectés à d'autres activités d'amélioration de la distribution d'électricité. Le raccordement de nouveaux abonnés sur le réseau s'en retrouve également fortement retardé.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.