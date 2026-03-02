Afrique: Volley - Championnat CAVB Zone 7, les GNVB hommes enchaînent, MAMA en difficulté

2 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les clubs malgaches poursuivent leur parcours au championnat des clubs de la CAVB Zone 7 aux Seychelles. Si les hommes du GNVB enchaînent les victoires et confirment leurs ambitions, le MAMA peine à trouver son rythme avec deux défaites consécutives. Du côté des dames, le Squad-X a su rebondir, tandis que les GNVB féminines affichent un bilan mitigé. La compétition s'annonce encore intense avec des matchs décisifs programmés ce lundi.

La 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7 se poursuit aux Seychelles, avec des résultats contrastés pour les représentants malgaches. Chez les hommes, la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) continue sur sa lancée.

Après une entrée réussie, les gendarmes ont signé une deuxième victoire consécutive samedi en dominant le Volley Club de Tsingoni (Mayotte) en trois sets secs : 26/24, 25/16 et 25/19. Une performance qui confirme leur ambition de viser le sommet dans cette compétition régionale.

Le MAMA, en revanche, peine à trouver son rythme. La bande à Jos a concédé deux défaites lors de ses premières sorties. Samedi, elle s'est inclinée face aux Rodrigues Oranges Club (Maurice) en trois sets (16/25, 17/25, 18/25), avant de subir une nouvelle défaite contre le St Denis Olympique VB (La Réunion), également en trois manches (10/25, 17/25, 15/25).

Chez les dames, le Squad-X Club a su rebondir après sa défaite inaugurale. Les protégées de Budha ont remporté leur deuxième match de groupe face aux Rodrigues Oranges Club (Maurice) en trois sets nets : 25/13, 25/11 et 25/18.

Les GNVB féminines affichent pour leur part un bilan équilibré : une victoire convaincante contre M'tsapere (Mayotte) samedi (25/15, 27/25, 25/15), suivie d'une défaite dimanche face aux Premium Cobras Ladies (Seychelles) sur le score de 21/25, 14/25, 14/25. Au programme de ce lundi, les GNVB hommes joueront leur dernier match de poule contre Quatre Bornes VB (Maurice), tandis que les GNVB dames affronteront le St Denis Olympique VB.

