Madagascar: COSFA écrase FT Manjakaray dans un duel de géants

Le champion en titre, FT Manjakaray (FTM), a été battu hier par les Militaires du COSFA, largement favoris, lors de la sixième journée du Top12, au temple à Andohatapenaka. Ce duel de géants a tenu toutes ses promesses et a offert un spectacle intense aux supporters.

Dès la première mi-temps, le COSFA a pris le large, menant 20-6, et a conservé sa domination jusqu'au terme du match. Les jeunes Dakarois ont tenté de revenir, mais ont été submergés par l'expérience, la discipline et la rigueur tactique des militaires.

Le FTM évoluait avec un effectif remanié, plusieurs cadres ayant quitté le club, dont Jean-Yves Randriamalala. Le manque d'expérience sur certaines positions, notamment les arrières et ailiers, s'est fait sentir face à une équipe solide et organisée comme le COSFA.

Les drops et fautes opportunes ont permis aux militaires de creuser l'écart et de dominer jusqu'au dernier coup de sifflet, le score final s'établissant à 44-23. Un affrontement de titans du rugby malgache, ce match a confirmé la rivalité historique entre les deux clubs.

Les dernières saisons ont été marquées par des confrontations serrées : le FTM s'était imposé 34-31 et 38-36, tandis que le COSFA avait remporté 40-39 en Coupe de Madagascar. Chaque rencontre reste un test de force et de stratégie.

Dans les autres matchs, CEA Andranomanalina a battu 3FB par 64 à 24, tandis que TFAM Ankasina a dominé STM Savonnerie sur le score de 14 à 13. La lutte pour le fauteuil de leader reste ouverte, avec le COSFA provisoirement en tête, mais le FTM et le CEA pouvant encore relancer la course au sommet.