Madagascar: Deci-delà - Reko, communion électrisante avec son public

Les fans du groupe ont vibré au rythme des mélodies envoûtantes du Reko Band, qui a su captiver son public dans une ambiance électrique, mêlant habilement folk progressif et performances techniques de haut vol. Le groupe a brillamment puisé dans les meilleurs morceaux de ses deux albums, offrant un spectacle à la hauteur de son professionnalisme.

Sous les feux de la rampe, le Reko Band a mis en avant son savoir-faire, livrant un show parfaitement maîtrisé. Les spectateurs, enflammés et actifs, ont largement contribué à l'énergie palpable de la soirée, chantant en chœur les titres emblématiques tels que l'incontournable « Mitonia », « Any Ho Any », « Hira » et « Ny Anaranao ».

Parmi les moments forts de la soirée, l'intervention de Mickael à l'harmonica a véritablement envoûté l'audience. Le groupe a également présenté une reprise émouvante de « This is Love », réalisée en collaboration avec Tsirii et Sand Matthieu, les gagnants du concours lancé sur les réseaux sociaux.

Les interprétations de classiques internationaux ont également été à l'honneur, avec des reprises touchantes de « Cause in the Sky » de Coldplay, « To Make You Feel My Love » d'Adèle et « How Deep Is Your Love » des Bee Gees.

Ces choix musicaux ont permis de créer une atmosphère unique, où chaque note résonnait en parfaite harmonie avec l'enthousiasme du public. En somme, le concert du Reko Band fut une véritable célébration musicale, un moment de communion entre artistes et spectateurs, qui restera gravé dans les mémoires.