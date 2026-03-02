Madagascar: Tena Kanto 2 - Promesses tenues par Poopy et ses invités masculins au Palais des Sports

Promesses tenues par Poopy et ses invités masculins au Palais des Sports

Le Palais des Sports Mahamasina a vibré d'émotions hier après-midi lors du concert tant attendu de Poopy, Tena Kanto 2, un événement qui a tenu toutes ses promesses. Dès 15h01, heure annoncée et respectée à la minute près, la chanteuse a ouvert le bal avec « Fanantenana », un titre empreint de ferveur et de prière pour la nation.

Le public, déjà conquis, a repris en chœur les paroles, créant une atmosphère de communion et de synergie rare entre l'artiste et ses admirateurs. Le deuxième morceau, « Tsiaro », a confirmé cette complicité, accompagné par les quatre choristes féminines qui l'accompagnent depuis longtemps.

Les musiciens, fidèles compagnons de Poopy, ont également contribué à la qualité et à la cohérence artistique de la soirée. La mise en scène immersive, conçue en 3D par Live Prod, a ajouté une dimension spectaculaire et moderne au show, renforçant l'impact visuel et émotionnel.

Les quatre invités masculins, Ken, Dlain, Fy Rasolofoniaina et Tanjona Randrianarivelo, ont également marqué le concert. Chacun a apporté sa touche personnelle en revisitant des titres de Poopy, offrant des interprétations rafraîchissantes et originales. Leur prestation a été saluée par le public, confirmant leur talent et leur capacité à se hisser au niveau de l'événement.

En tout cas, professionnalisme, innovation et émotion ont été les maîtres mots de ce concert bien maîtrisé. Poopy a, une fois de plus, prouvé qu'elle reste une figure incontournable de la scène musicale malgache, capable de fédérer des générations autour de sa voix et de ses messages. Le Palais des Sports, rempli à craquer, a été le témoin d'un moment de grâce artistique et populaire.

Ce concert n'était pas seulement une démonstration de talent, mais aussi une promesse : celle que l'histoire musicale de Poopy continue de s'écrire. Et après un tel succès, une seule certitude demeure... le public attend déjà la suite.