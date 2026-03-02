Sénégal: Quand le théâtre sensibilise sur les dangers des rongeurs

Lancée à Saint-Louis le mardi 24 février, la pièce « Janax yi ak nit ñi » mêle recherche scientifique et création artistique afin de sensibiliser les populations sénégalaises aux risques sanitaires et alimentaires liés aux rongeurs. Portée par la compagnie « Gratte Noyau » et plusieurs partenaires scientifiques, la tournée nationale ambitionne de rapprocher science et citoyens.

La sensibilisation aux enjeux de santé publique et de sécurité alimentaire passe désormais par les planches. À Saint-Louis, la metteuse en scène Marianne Heinrich et la compagnie « Gratte Noyau » ont donné, le mardi 24 février, le coup d'envoi de la tournée nationale de la pièce « Janax yi ak nit ñi » (Les rongeurs et les humains), une création qui conjugue humour, émotion et rigueur scientifique. « C'est une pièce qui met en lien des recherches scientifiques et le théâtre pour informer, sensibiliser et réfléchir ensemble aux moyens de lutter contre les problématiques liées aux rongeurs », explique Marianne Heinrich, metteuse en scène et coproductrice de la pièce.

Derrière la démarche artistique se cache une préoccupation bien réelle : les rongeurs, omniprésents dans les villes comme dans les zones agricoles, sont responsables non seulement de pertes de récoltes, mais aussi de la transmission de nombreuses maladies infectieuses. Selon les chercheurs impliqués dans le programme Biopass, une meilleure gestion des populations de rongeurs pourrait réduire significativement les pertes agricoles.

Au Sénégal, diminuer de moitié les dégâts sur les cultures d'oignon et de riz représenterait un gain annuel estimé à environ 10.000 tonnes d'oignon et 12.000 tonnes de riz paddy. Pour Ambroise Dalecky, chercheur au laboratoire Population-Environnement dans le programme Biopass de l'Institut de recherche pour le développement (Ird), l'objectif est clair : « C'est une rencontre entre la science et le théâtre au service des populations et des politiques publiques. L'idée, c'est d'éclairer l'action et d'aider chacun à passer à l'acte ».

13 représentations entre février et mars

Le projet s'inscrit dans une approche One Health, reliant santé humaine, animale et environnementale, et s'appuie sur plusieurs partenariats scientifiques, notamment avec l'Ird, l'Université Gaston Berger (Ugb) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Coproduite par Khalilou Ba de Kb Ingénierie Consulting Sénégal, la pièce répond à une volonté forte de rendre accessibles des résultats scientifiques souvent peu connus du grand public. « L'objectif est de sortir les résultats scientifiques des tiroirs des administrations pour les amener auprès des acteurs.

Ce que nous venons de voir est plaisant, parfois rigolo, mais nous voulons surtout que ce que les gens en retiennent perdure », souligne-t-il. Au-delà de la représentation, des temps d'échanges et de restitution sont prévus après chaque spectacle afin de recueillir les réactions du public et d'approfondir la compréhension des enjeux. Treize représentations sont programmées entre février et avril à travers le Sénégal, notamment à Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Dakar, Thiès, Louga, Rosso/Richard-Toll, Podor et en Gambie. Pour les initiateurs, cette itinérance vise à toucher un public large : populations rurales et urbaines, coopératives agricoles, agents de santé communautaires et décideurs publics.

« C'est vraiment l'idée de pouvoir transmettre un message, pas un message qui donne des leçons, mais un message qui aide à passer à l'action », insiste Ambroise Dalecky. À travers « Janax yi ak nit ñi », scientifiques et artistes espèrent ainsi ouvrir un nouvel espace de dialogue entre savoirs académiques et réalités du terrain, au service de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Sénégal.