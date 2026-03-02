Soudan: Le Président du CST a fait un appel téléphonique avec le Prince héritier saoudien

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien, le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud.

Au cours de cet appel, il s'est enquis de la situation en Arabie saoudite suite à l'agression flagrante des forces iraniennes contre son territoire.

Le général Al-Burhan a réaffirmé le soutien du Soudan et sa solidarité avec le Royaume et son peuple face aux attaques iraniennes visant la sécurité et la stabilité du pays. Il a également souligné le droit plein et entier de l'Arabie saoudite à défendre la sécurité et la stabilité de son peuple.

De son côté, le prince Mohammed ben Salmane a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour la position de soutien du Soudan, saluant le niveau avancé des relations soudano-saoudiennes.