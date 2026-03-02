Madagascar: Tsiafahy - Un différend financier tourne au meurtre, trois arrestations

2 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

L'enquête sur l'homicide survenu dans la nuit du 22 au 23 février 2026 à Ambalabe, fokontany de Soamanandray, commune rurale de Tsiafahy, district d'Antananarivo Atsimondrano, connaît un tournant décisif. Trois jeunes hommes âgés respectivement de 22 ans et de 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue à la brigade d'Ambatofotsy.

Selon les informations communiquées par la gendarmerie, c'est grâce au signalement d'un citoyen que les forces de l'ordre ont été alertées, le 27 février vers 8 h 25, de la présence des trois suspects à la gare d'Ambatofotsy, localité située à environ un kilomètre du poste avancé.

Une équipe de gendarmes dépêchée sur les lieux a procédé à leur arrestation sans incident. Au cours de l'audition préliminaire, les intéressés auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés, tout en avançant leur version des circonstances.

Le mobile du crime serait lié à un différend antérieur portant sur le vol de trois oies et de sept poules appartenant à la victime. Pris sur le fait, les suspects auraient réglé l'affaire à l'amiable en versant une somme d'argent à titre de compensation.

Toujours selon leurs déclarations, ils auraient nourri du ressentiment à la suite de cet arrangement financier. Dans la nuit des faits, ils se seraient rendus au domicile de la victime avec l'intention de récupérer l'argent versé. Toutefois, cette dernière les aurait formellement reconnus, ce qui aurait conduit à une issue dramatique.

L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, a été mortellement agressé à son domicile. Les trois suspects, tous cultivateurs domiciliés dans les communes rurales de Tsiafahy et d'Ambalavao, district d'Antananarivo Atsimondrano, sont actuellement retenus pour les besoins de l'enquête.

L'identité du dénonciateur, saluée par les autorités, demeure confidentielle. L'enquête est conduite par la brigade territoriale d'Ambatofotsy. Les mis en cause devraient être présentés au parquet compétent à l'issue de la procédure.

