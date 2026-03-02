Soudan: Le Président du CST s'entretient avec le roi du Royaume hachémite de Jordanie

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a fait aujourd'hui un appel téléphonique avec le roi Abdallah II du Royaume hachémite de Jordanie.

Au cours de cet entretien, il s'est enquis de la situation en Jordanie sœur à la suite de l'agression iranienne flagrante dont le pays a été la cible.

Le général Al-Burhan a réaffirmé la position constante du Soudan, soutenant le gouvernement et le peuple jordaniens face à l'agression iranienne visant la sécurité et la stabilité du Royaume.

Il a également exprimé la solidarité du gouvernement soudanais avec le Royaume hachémite de Jordanie face aux attaques iraniennes illégales auxquelles il est confronté.

Le président du Conseil souverain a enfin formulé ses vœux de sécurité, de paix et de tranquillité durables au peuple jordanien frère.