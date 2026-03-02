Burkina Faso: Vente et consommation de stupéfiants au marché Rood-Wooko - Une trentaine de personnes de 14 à 27 ans interpelées

Dans le cadre de sa mission de sécurisation des infrastructures marchandes, la Direction de police des services marchands (DPSM) de la police municipale de Ouagadougou a mené une opération d'envergure au sein du grand Marché Rood-Wooko le 27 février 2026.

Lors des patrouilles et des rondes de sécurisation, les agents du service de police du grand marché ont interpellé une trentaine de personnes, âgées de 14 à 27 ans, impliquées dans des actes répréhensibles. Les infractions relevées à leur encontre sont principalement : la vente et la consommation de stupéfiants, la participation à des rixes violentes, des vols à l'intérieur du marché. Ces auteurs, objets de nombreuses plaintes et sources de troubles majeurs à l'ordre public, ont été immédiatement mis à la disposition de la brigade Laabal pour l'exécution de travaux d'intérêt général.

La police municipale salue l'excellente collaboration avec les commerçants et riverains du grand marché. Elle réaffirme son engagement quotidien à garantir la tranquillité des citoyens.