Madagascar: Khamenei est mort, mais ses fidèles ne le sont pas

2 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par M.Ranarivao

L'ayatollah Khamenei, le guide suprême de l'Etat islamique d'Iran, est mort mais la nouvelle officielle tardait à être officialisée, comme toujours, l'intrigue de sa disparition ressemble au mélodrame hollywoodien qui a tenu en haleine des heures durant tous les téléspectateurs du monde entier.

Dans un premier temps le Premier ministre israélien indiquait que de « signes » faisant état de sa disparition, puis Donald Trump annonce dans son compte que le leader iranien est raye du monde des vivants et enfin, la télévision d'Etat iranien annonce officiellement le décès de Ali Houssaini Khamenei, chef d'Etat de la république islamique d'Iran.

Maintenant que l'Etat iranien est décapité mais les USA et ISRAEL ne sont pas encore au bout de leurs peines car les missions assignées à la coalition armée sont de rendre inopérant le programme nucléaire militaire et son système balistique (l'Iran disposeraient de 2000 missiles, dont près de 1500 de portée moyenne capables d'atteindre Israël et les bases américaines de la région).

En l'absence du guide suprême, il n'est pas dit que son successeur ne poursuive pas les programmes que Trump et Netanyahou veulent faire disparaître. Donc leur prochaine tâche consistera à faire émerger un leader qui leur soit conciliant.

Comment ? Le peuple iranien aurait-il dénicher cet homme (ou cette femme) providentiel ? Ce ne sera pas facile car les partisans des mollahs sont encore nombreux et n'oublions pas le pays a vécu pendant quarante-sept ans sous le seul joug d'un clergé rigoureux. Devenus fanatisés d'un ordre dogmatique une éventuelle laïcisation de l'Etat leur sera difficile.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

