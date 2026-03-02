Afrique: À Dubaï, la peur de ressortissants africains - «On voit les missiles interceptés qui viennent d'Iran»

Au troisième jour de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, Israël continue de bombarder Téhéran et a lancé des raids qui ont fait au moins une trentaine de morts au Liban, en riposte à des attaques du mouvement pro-iranien Hezbollah contre son territoire. De fortes explosions ont été entendues ces dernières heures dans plusieurs villes de pays du Golfe. Aux Émirats arabes unis, des ressortissants africains expriment leurs inquiétudes.

La tension reste encore maximale au Moyen-Orient après les bombardements américains et israéliens en Iran, qui se poursuivent depuis samedi 28 février. Téhéran a répliqué en envoyant des salves de missiles et de drones en Israël, mais aussi en direction de bases militaires présentes dans plusieurs pays du Golfe comme les Émirats arabes unis. C'est notamment le cas de la ville de Dubaï, dont les habitants vivent dans la peur, ces dernières heures, alors que des missiles iraniens ont déjà fait des dégâts, comme à l'aéroport international.

Ibrahima, jeune Sénégalais qui y vit, raconte à Sophiane Amazian comment il vit cette situation : « Ce n'est pas très simple ces dernières heures, c'est assez stressant. On a des messages d'alerte quand les missiles approchent, sur nos téléphones à tous. On voit et on entend les missiles interceptés qui viennent d'Iran. C'est vrai que c'est assez spectaculaire et stressant, tout au long de la journée. »

« J'ai été réveillé par un missile qui a explosé au-dessus de mon quartier »

Il poursuit : « D'ailleurs, ce matin, j'ai été réveillé par un missile qui a explosé au-dessus de mon quartier. On essaie de tenir au courant nos familles et eux aussi nous tiennent au courant via les chaînes d'information. Et puis, on essaie de ne pas trop stresser et puis d'attendre les prochaines informations, de suivre un peu ce que l'État dit, et puis le consulat aussi. »

Face à cette escalade au Moyen-Orient, les autorités de Yaoundé ont par exemple réagi. Par la voix de leurs représentations diplomatiques, elles appellent l'ensemble de la diaspora camerounaise résidant dans ces pays à respecter scrupuleusement les mesures préventives de sécurité édictées par leurs gouvernements de résidence. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales et de limiter les déplacements non essentiels.

Mais à Dubaï, la psychose commence à s'installer, explique une Camerounaise jointe par notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena : « L'instruction donnée, jusqu'ici, est de rester à la maison, de ne pas s'exposer au balcon ni aux fenêtres, parce que les débris des missiles qui tombent depuis hier soir, c'est grave. La nuit d'hier à aujourd'hui, il y a même eu un hôtel cinq étoiles qui a été touché. Il y a les grands centres commerciaux qui sont fermés parce que les débris, là, c'est ça qui qui crée beaucoup de panique quand ça tombe. Au sein de la communauté camerounaise, chacun reste chez soi. »

Communiqué du Ghana: «Les Ghanéens résidant à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis sont invités à rester chez eux dans la mesure du possible, à se conformer aux directives émises par les autorités locales.»

Samedi, l'Union africaine a appelé à la « retenue, à la désescalade urgente et à un dialogue soutenu » pour éviter « d'aggraver l'instabilité mondiale ».