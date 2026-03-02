Soudan: L'ambassadeur du Soudan à Téhéran - Les ressortissants soudanais du pays sont en sécurité

2 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 L'ambassadeur du Soudan à Téhéran, Abdul Aziz Hassan Saleh, a affirmé que les membres de la mission diplomatique, les étudiants et la communauté soudanaise à travers la République islamique d'Iran se portent bien jusqu'à présent.

Dans une déclaration à l'Agence soudanaise de presse (SUNA), il a indiqué que l'ambassade est en contact permanent avec eux et leur a adressé un communiqué les appelant à rester chez eux et à ne se déplacer qu'en cas de nécessité absolue. Il a précisé que toutes les écoles et universités en Iran ont été fermées.

Il a ajouté que l'ambassade a mis à la disposition des membres de la communauté et des étudiants des numéros d'urgence, par précaution en cas d'interruption des services Internet en Iran.

