Soudan: Présidé par Al-Burhan - Le Conseil de sécurité et de défense tient sa réunion périodique

2 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Conseil de sécurité et de défense a tenu aujourd'hui sa réunion périodique à Khartoum, sous la présidence du Président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, en présence de l'ensemble de ses membres

Le Conseil a examiné les développements de la guerre actuellement en cours entre les États-Unis d'Amérique, Israël et la République islamique d'Iran, ainsi que les agressions qui en ont résulté contre des pays frères dans le Golfe arabe.

Le ministre de la Défense, le Général Hassan Daoud Kabroun, a déclaré à la presse que le Conseil s'est rassuré sur la situation sécuritaire dans le pays. Il a précisé que le Soudan exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et à privilégier le dialogue comme moyen de mettre fin à la guerre.

Le Conseil a également rendu hommage aux martyrs de la patrie qui ont sacrifié leur vie pour la dignité et l'honneur du peuple soudanais, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et aux victimes.

