Soudan: Le Premier ministre fait un appell téléphonique avec son homologue qatari

2 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec Son Excellence le Premier ministre de l'État du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afin de s'enquérir de la situation dans l'État frère du Qatar à la suite des agressions iraniennes contre le territoire qatari.

Le Premier ministre a exprimé la pleine solidarité du Soudan et son soutien total à l'État frère du Qatar dans la défense de sa souveraineté et de sa sécurité, soulignant que cette attaque constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, et souhaitant au Qatar frère sécurité et prospérité.

