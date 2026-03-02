Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie et Serbie)

2 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Pays-Bas, 25e journée, 1re division

Nimègue et Brayann Pereira, titulaire, s'inclinent à domicile face au Fortuna Sittard (2-3).

Pologne, 23e journée, 1re division

Première titularisation pour Yvan Ikia Dimi sous le maillot du Gornik Zabrze, battu à Katowice (1-3). Titulaire sur l'aile droite de l'attaque, il a tenté un tir du gauche au ras du poteau à la 25e. Remplacé à la 67e.

Portugal, 4e journée des play-offs, 3e division

L'Academica Coimbra bat Santarem (3-1). Titulaire, Beni Souza a doublé le score pour son équipe à la 31e, d'une belle frappe enroulée du droit.

L'Academica est deuxième avec 6 points avec 1 match de retard.

Roumanie, 19e journée, 2e division

Sepsi corrige le CSM Resita (5-0). Sans Mavis Tchibota, absent pour le deuxième match de rang.

Russie, 22e journée, 2e division

Le Yenisey est tenu en échec par Ulyanovsk (1-1). Avec Emmerson Illoy-Ayyet titulaire en défense centrale.

L'Arsenal Tula d'Erving Botaka Yoboma, titulaire, rapporte un point de Kamaz (1-1).

Au classement, Tula est 10e avec 29 points, le Yenisey est 12e avec 24 points.

Serbie, 25e journée, 1re division

Le TSC Topola Backa est défait à Novi Pazar (0-2). Remplaçant, Prestige Mboungou est entré à la 80e.

