Soudan: Le pays condamne fermement l'agression iranienne contre le Sultanat d'Oman

Le gouvernement du Soudan a fermement condamné l'agression iranienne flagrante et illégale contre le Sultanat d'Oman frère.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Gouvernement a affirmé sa pleine solidarité et son soutien à la souveraineté du Sultanat d'Oman sur son territoire, ainsi qu'à son droit légitime de défendre sa sécurité, sa stabilité et son peuple.

Dans ce contexte, le gouvernement du Soudan a réitéré son rejet de tout acte portant atteinte à la sécurité et à la stabilité des pays frères de la région.