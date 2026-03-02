Soudan: Le Président du CST fait un appell téléphonique avec l'Émir du Qatar

2 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a fait un appell téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad ben Abdelaziz Al Thani, pour s'enquérir de la situation dans le pays à la lumière des agressions iraniennes flagrantes dont il a été la cible.

Le général Al-Burhan a réaffirmé la position du Soudan, soutenant le gouvernement et le peuple qatari face à l'agression iranienne soulignant la solidarité totale du gouvernement soudanais avec l'État frère du Qatar et son soutien indéfectible pour faire face à cette attaque injuste, réaffirmant le droit légitime du Qatar à défendre la sécurité, le peuple et la souveraineté de son territoire.

Le président du Conseil souverain a enfin exprimé ses vœux pour la continuité de la sécurité, de la paix et de la stabilité pour le peuple qatari frère.

