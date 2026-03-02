Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Hongrie, Italie, Kosovo et Malte)

Bulgarie, 23e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia s'incline 3-4 chez le Levski. Sans Ryan Bidounga, resté sur le banc, ni Messie Biatoumoussoka, resté à la maison.

Chypre, 24e journée, 1re division

Mons Bassouamina n'est pas entré en jeu lors du match nul de Pafos chez l'Aris (2-2). Le champion sortant est quatrième avec désormais 9 longueurs de retard sur l'Omonia.

Croatie, 24e journée, 1re division

Rijeka bat le Lokomotiv Zagreb (2-0). Remplaçant, Merveil Ndockyt n'est pas entré en jeu. Le champion en titre est 3e à 19 points du Dinamo Zagreb, le premier.

Espagne, 26e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza bat Tarazona 1-0. Yann Kembo est resté sur le banc.

Espagne, 25e journée, 4e division, groupe 2

Irun l'emporte à Mutilvera 3-1. Corentin Louakima a fait son apparition à la 73e.

Hongrie, 24e journée, 1re division

Première titularisation en 2026 pour Senna Miangué, qui participe au succès de l'ETO Györ face à Ujpest (2-1). Averti à la 31e, il n'est pas très inspiré sur le but adverse à la 46e : sur l'engagement, il hésite à mettre la tête sur un long dégagement et gêne son gardien.

Queyrell Tchicamboud est resté sur le banc lors du match nul de Zalaegerszeg à DVTK (1-1).

Italie, 27e journée, 1re division

Le Torino soumet la Lazio (2-0). Niels Nkounkou est entré à la 72e.

Sassuolo bat l'Atalanta Bergame 2-1. Sous les yeux de Darryl Bakola, resté sur le banc.

L'ancien Marseillais n'a pas encore joué depuis son arrivée en Italie.

De retour dans le groupe de Cremonense, Warren Bondo n'a pas joué lors du revers face au Milan AC (0-2). Rappelons que l'ancien Nancéien est prêté par le club milanais jusqu'en juin.

Italie, 29e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta s'impose à Trapani (2-0). Remplaçant, Digne Pounga est apparu à la 73e.

Kosovo, 22e journée, 1re division

Drita prend un point à Pristina (1-1). Avec Raddy Ovouka titulaire. Le champion en titre est deuxième à égalité avec Ballkani, avec 39 points chacun, devant Pristina, 3e avec 37 points.

Malte, 26e journée de la phase retour, 1re division

Marsaxlokk s'impose à Mosta 2-1, avec Christoffer Mafoumbi titulaire dans les buts. Troisième avec 4 longueurs d'avance sur le 7e, Marsaxlokk reste en course pour le Top 6, à deux matches de la fin de la saison régulière.