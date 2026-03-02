Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Allemagne, Angleterre et Azerbaïdjan)

Albanie, 26e journée, 1re division

Flamurtari prend un point à Teuta (1-1). Sans Archange Bintsouka, absent pour le troisième match de rang. Prêté par le Partizani en janvier, l'attaquant international a joué 86 minutes lors de son premier match avec Flamurtari avant de sortir du groupe.

Allemagne, 24e journée, 2e division

Nuremberg s'incline sur la pelouse du Herta Berlin (1-2). Titulaire, Rabby Zingoula a été remplacé à la 76e, alors que Noha Le Bret Maboulou était absent du groupe.

Angleterre, 28e journée, 1re division

Deuxième entrée en jeu consécutive pour Dilane Bakwa, lancé à la 74e lors du revers de Nottingham à Brighton (1-2).

Angleterre, 35e journée, 2e division

Oxford bat West Bromwich Albion 2-1. Sans Christ Makosso. Après cinq titularisations consécutives (3 défaites, 2 nuls, 8 buts encaissés), le défenseur international était sur le banc samedi.

Vingt-troisième, Oxford revient à longueurs de son adversaire du jour, premier non-relégable.

Angleterre, 35e journée, 4e division

Bromley s'impose 2-1 face à Accrington. Remplaçant, William Hondermarck est entré à la 66e.

Angleterre, 12e journée, Premier League U18

Tyrone Samba était titulaire lors du revers de Manchester City à Derby County (1-3).

Rappelons que son frère Floyd a joué jeudi soir avec les U21, vainqueurs 3-0 chez leurs homologues de West Ham.

Azerbaïdjan, 22e journée, 1re division

Qabala concède le nul 1-1 face à Karvan. Domi Jaurès Massoumou, titulaire, a été remplacé à la 89e.

Qarabag fait match nul 3-3 avec Sabah. Sans Jérémie Gnali resté sur le banc. Depuis son arrivée en provenance de L'AEK Larnaca en janvier, le latéral gauche n'a toujours pas joué.

Au classement, Qarabag est deuxième avec 46 points, Sumqayit est 7e avec 31 points et Qabala, 10e avec 16 points.