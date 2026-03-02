Guinée: Les autorités imposent de nouvelles règles pour les partis politiques, l'opposition s'indigne

En Guinée, les autorités adressent une mise en demeure aux partis politiques pour qu'ils se mettent en conformité avec la nouvelle législation en vigueur depuis l'adoption et la promulgation de la nouvelle constitution en septembre 2025. Des partis comme le RPG d'Alpha Condé et l'UFDG de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo suspendus depuis le 25 novembre 2025, sont invités à être en conformité avec la nouvelle législation au risque de perdre leur statut juridique. Pour l'opposition, il s'agit d'une tentative de « dissoudre nos partis ».

Actualiser leurs statuts et règlements intérieurs, organiser des congrès extraordinaires de mise en conformité à tous les niveaux, produire des justificatifs de siège dans toutes les préfectures du pays : voilà quelques règles qui attendent les partis politiques de Guinée.

La loi s'appliquera à tous, prévient le Premier ministre Amadou Oury Bah : « Les deux partis du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) et de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont voulu faire prospérer des attitudes hors des critères établis par le ministère qui, sur le plan administratif, est chargé de gérer l'espace public et l'espace politique. S'ils estiment qu'ils ont des privilèges au-delà de ce qui est légal, la légalité s'imposera ».

Pour le leader du Parti du renouveau et du progrès (PRP), l'intention des autorités est de parvenir à la dissolution de tous les puissants partis politiques, comme l'explique Rafiou Sow : « L'opposition, la vraie, est muselée et interdite de toute activité et aujourd'hui, nous avons la certitude que le gouvernement, M. Oury Bah en tête, est en train de détruire nos partis politiques. Ils sont en voie de dissoudre nos partis ».

Faya Millimouno du Bloc libéral s'interroge, car à moins d'un mois des élections législatives et locales, des partis politiques interdits de toute activité sont aujourd'hui sommés de se mettre en règle. « L'administration publique perd sa neutralité, l'espace civique se rétrécit dangereusement. Les partis sont suspendus, des médias sont fermés, les manifestations sont interdites. L'élection est en train de devenir un simple rituel de confirmation ».

Tout parti n'ayant pas rempli les obligations prévues d'ici au 25 mai, perdra son statut juridique.