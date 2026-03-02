Afrique de l'Est: Tensions autour de l'archipel des Chagos - Maurice rompt ses relations avec les Maldives

Les tensions diplomatiques se poursuivent dans l'océan Indien. Maurice a annoncé vendredi 27 février la suspension avec effet immédiat de ses relations avec les Maldives, après la remise en cause par Malé de la souveraineté mauricienne sur les Chagos. Les Maldives revendiquent même la souveraineté sur l'archipel.

Le vice-Premier ministre mauricien Paul Bérenger dénonce une atteinte inacceptable, tandis que le chef de la diplomatie mauricienne Ritesh Ramful évoque un message clair adressé à la communauté internationale.

Pour Port-Louis, une ligne rouge a été franchie avec la contestation d'une part de la souveraineté mauricienne sur les Chagos, et d'autre part, de l'accord de rétrocession en discussion avec le Royaume-Uni : « Les Maldives nous agacent depuis un bon moment, affirme Paul Bérenger. Ils sont allés trop loin. [...] Il ne faut pas toucher à notre souveraineté », dit-il.

Les autorités mauriciennes disent avoir tiré les conséquences de la position des Maldives. La suspension des relations bilatérales est donc une décision prise « après mûre réflexion » et présentée par le ministre mauricien des Affaires étrangères Ritesh Ramful comme un signal de fermeté sur la question des Chagos.

L'ancien chef de la diplomatie mauricienne Nando Bodha affirme que les Maldives s'alignent habituellement sur des positions défavorables à Maurice. Il rappelle qu'en 2019, Malé faisait partie des six États qui avaient voté contre une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies reconnaissant la souveraineté mauricienne. Selon lui, les Maldives jouent désormais pleinement le jeu des opposants à l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni.

Les autorités maldiviennes, elles, n'ont pas encore réagi officiellement.