Cote d'Ivoire: Le syndicat national des journalistes miné par les divisions

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) pique sa crise. Le principal syndicat de la profession est divisé sur l'élection des futurs dirigeants de l'UNJCI. Deux listes s'opposent, mais le processus se déroule dans un climat de contestation, au point que la Fédération internationale des journalistes dénonce une tentative d'ingérence politique.

Tout commence en septembre 2025. Le conseil exécutif de l'UNJCI adoube une liste menée par Franck Ettien, qui édite un site d'information et qui a été directeur de cabinet d'un président de conseil régional. Son adversaire, la présentatrice télé Marie-Laure Ngoran, réclame alors l'invalidation de la candidature de Franck Ettien, sans succès.

La campagne prend ensuite un tour judiciaire. Une plainte est déposée pour faux et usage de faux contre Franck Ettien au sujet de sa carte de presse. Dans la foulée, la justice suspend, en référé, l'organisation du congrès électif.

L'UNJCI convoque alors un congrès extraordinaire le 25 février. L'objectif de celui-ci : proroger le mandat de l'équipe sortante. « Il faut éviter une mise sous tutelle », estime le président du conseil d'administration. « C'est un passage en force », dénonce de son côté le camp de Marie-Laure Ngoran.

Dans ce contexte tendu, le congrès s'achève en échauffourées qui nécessitent une intervention des forces de l'ordre. Pour le moment, aucune élection n'est prévue. Une médiation doit permettre une sortie de crise, espèrent les dirigeants sortants.