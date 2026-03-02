Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Bamba Dieng en feu, Mané, Guèye et Koulibaly décisifs

Dakar — Auteur d'un doublé avec le FC Lorient (élite française), Bamba Dieng figure parmi les internationaux sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, aux côtés de Sadio Mané, Pape Guèye et Kalidou Koulibaly, tous décisifs avec leurs clubs respectifs, tandis que El Hadji Malick Diouf s'est également distingué en délivrant une passe décisive.

Dans une forme explosive depuis quelques semaines, Bamba Dieng enchaîne les belles performances et les buts. Dimanche, il a inscrit avec Lorient son deuxième doublé de la saison toutes compétitions confondues (11 buts), lors du match de la 24e journée de Ligue 1 contre AJ Auxerre (2-2), offrant le point du nul à son équipe. Il s'agit de son troisième but en deux journées consécutives.

Auteur de sept arrêts sur une vingtaine de frappes du Paris Saint-Germain, Mory Diaw (Le Havre AC) a réalisé un grand match, samedi, sur sa pelouse. Diaw a notamment arrêté un penalty tiré par Désiré Doué. Toutefois, le gardien des Lions du Sénégal n'a pas pu éviter la défaite (0-1) de son équipe.

En Ligue 2 française, Famara Diédhiou (Clermont Foot 63, 13e) a marqué son septième but consécutif. Son équipe s'est inclinée 1-2 lors de la 25e journée contre USL Dunkerque.

En Espagne, Pape Guèye a de nouveau trouvé le chemin des filets avec Villarreal CF (4e), lors du déplacement de la 26e journée contre le FC Barcelone. Le Sous-marin jaune s'est lourdement incliné 1-4.

En Italie, Assane Diao a fait son retour après une longue période d'absence due à une blessure contractée avant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. L'attaquant sénégalais, convoqué par Pape Thiaw pour prendre part à la compétition, avait finalement déclaré forfait. Diao a, depuis, effectué sa première apparition en club, marquant ainsi son retour à la compétition.

En Arabie saoudite, Sadio Mané a inscrit son deuxième but en trois jours avec Al-Nassr FC, lors de la 24e journée de la Saudi Pro League contre Al-Fayha FC (3-1). Son club conforte sa place de leader et compte deux points de plus qu'Al-Ahli Saudi FC d'Edouard Mendy, deuxième. Leur coéquipier et capitaine en sélection, Kalidou Koulibaly, est également buteur avec Al-Hilal SFC (3e).

En Angleterre, El Hadji Malick Diouf (West Ham United, 18e) s'est montré passeur décisif lors du match perdu (2-5) de la 28e journée de Premier League contre Liverpool FC.

Dans le même championnat, Mamadou Sarr (Chelsea FC, 6e) était titulaire pour la première fois en Premier League. Le défenseur sénégalais de 20 ans a joué l'intégralité de la rencontre perdue contre le leader, Arsenal FC.

En Turquie, Mbaye Diagne (Amed SK) a marqué son quatrième but du mois de février lors de la 28e journée de TFF 1. Lig (deuxième division turque).

En Pologne, Mbaye Jacques Ndiaye a inscrit sa quatrième réalisation de la saison avec Motor Lublin (11e), lors de la 23e journée remportée contre Korona Kielce.

L'ancien international sénégalais Habib Beye, reconverti entraîneur, a signé sa première victoire à la tête de l'Olympique de Marseille, vainqueur 3-2 de l'Olympique Lyonnais, où le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté était titulaire.