Afrique de l'Ouest: Elhadj Omar Tall, l'homme aux deux mondes

Dans le souffle chaud et poussiéreux du Sahel du 19e siècle, une silhouette se détache comme une légende vivante : celle d'Elhadj Omar Tall. Il est l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire ouest-africaine, érudit soufi, chef de guerre, fondateur d'État et stratège politique.

Son destin est à la fois l'expression d'une profonde aspiration religieuse et le reflet des turbulences politiques qui traversent la région avant la colonisation européenne. Né entre 1794 et 1797 à Halwar, dans le Fouta-Toro, au nord de l'actuel Sénégal, Omar Foutiyou Tall grandit dans une famille peule influente.

Son père, Saidou Tall, appartient à une lignée de notables et d'érudits religieux, tandis que sa mère, Sokhna Adama Aïssé Thiam, est reconnue pour sa piété et son rôle dans l'éducation des enfants. Quatrième fils de la famille, Omar baigne dès son enfance dans l'étude du Coran et des disciplines religieuses, découvrant très tôt que la foi peut structurer la société autant que guider l'individu. Il approfondit sa connaissance de l'islam grâce à Abd el-Karim, lettré du Fouta-Djalon et membre de la confrérie Tijaniyya, dont la rigueur et la proximité entre maître et disciple marqueront durablement sa vision spirituelle.

Vers 1827, il entreprend un voyage décisif qui durera 18 ans, traversant le Sahel et le Sahara. À Hamdallaye, il rencontre Cheikhou Amadou, fondateur de l'empire du Macina, et observe comment un État peut s'organiser sur des bases religieuses. À Sokoto, il séjourne à la cour de Mohammed Bello et découvre l'organisation du califat peul, où la réforme spirituelle s'accompagne d'administration et d'armée.

Ses périples le conduisent ensuite à travers le Fezzan, au Caire et enfin à La Mecque, où il accomplit le grand pèlerinage et reçoit les titres d'Elhadj et de khalife de la Tijaniyya pour le Soudan occidental, consolidant ainsi son autorité religieuse dans tout l'espace soudano-sahelien. Au Caire, il fréquente l'université Al-Azhar, et ses liens matrimoniaux avec des familles influentes du Bornou et de Sokoto renforcent son réseau et sa légitimité.

Riche de ces expériences et conscient de sa mission, Elhadj Omar Tall revient en Afrique de l'Ouest avec l'ambition de créer un ordre capable d'allier réforme religieuse et puissance politique. Il s'installe à Dinguiraye, dans l'actuelle Guinée, où il rassemble disciples et guerriers autour de la Tijaniyya. Dinguiraye devient rapidement un foyer d'enseignement, d'organisation et de stratégie militaire. Pour financer son projet, il contrôle les mines d'or du Bouré et du Bidiga, permettant l'achat d'armes modernes distribuées par les commerçants européens de Sierra Leone.

En 1852, il proclame le jihad, une entreprise religieuse mais aussi politique et stratégique. Son armée traverse le Mandingue et le Bambouk, soumet les royaumes animistes et prend en 1854 la capitale, Nioro. En 1856, tout le Kaarta tombe, et Ségou, capitale des Bambaras, tombe en 1861 après la bataille de Ngano. Son fils Ahmadou Tall reçoit alors le gouvernement de la ville, assurant un relais familial au coeur de l'empire. En 1862, Hamdallaye, capitale du Macina, est conquise après trois batailles meurtrières qui font plus de 70 000 morts.

Malgré ses victoires, l'expansion rencontre des limites. Le fort de Médine résiste à l'assaut en 1857 face aux troupes françaises commandées par Louis Faidherbe, et les relations avec les populations locales et les autres musulmans, notamment au Macina, sont parfois conflictuelles. Conscient de la complexité du terrain politique, il conclut certains traités avec les Français, abandonnant certaines positions stratégiques au Sénégal, mais tournant son ambition vers l'Est et la vallée du Niger.

Alors que l'empire atteint son apogée, les tensions internes et les révoltes l'obligent à se réfugier chez les Dogons, dans les falaises de Bandiagara. Le 12 février 1864, Elhadj Omar Tall disparaît mystérieusement, laissant derrière lui un empire puissant mais fragile et un héritage spirituel et politique immense qui continue de résonner à travers le Sahel.