Sénégal: Ramadan à Touba - L'association Touba Ça Kanam aux côtés des plus démunis

Comme chaque année, l'association Touba Ça Kanam a lancé hier sa distribution d'aide alimentaire aux familles dans le besoin, via sa commission sociale. Cette fois, plus de 80 millions de francs en denrées seront distribués à plus de 3 000 familles de Touba.

L'association Touba Ça Kanam renouvelle son geste de solidarité envers les familles démunies pendant le ramadan. La cérémonie de lancement de la distribution des aides a eu lieu samedi 28 février à l'auditorium de Darou Khoudoss. À en croire Serigne Mourtada Mbacké, président de la commission sociale, Touba est une ville de solidarité, avec plein de gens qui ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'à Touba Ça Kanam, une commission sociale a été mise en place pour aider les habitants dans le besoin, dans différents domaines.

Et d'ajouter que cette année, plus de 3 000 familles vont bénéficier de cette aide, en rappelant que la commission de recensement des bénéficiaires a déjà fait son travail sur toute l'étendue du territoire foncier de Touba. « À l'approche du ramadan, nous faisons un recensement dans toute la cité religieuse pour identifier les familles dans le besoin », a-t-il déclaré, précisant qu'ils vont également soutenir les Daaray Kamil (lieux de récital du Coran) des autres sites religieux mourides, ainsi que l'orphelinat Mame Diarra et la grande mosquée.

Serigne Mourtada Mbacké a, dans ce sens, expliqué que des magasins de stockage ont été ouverts dans différents quartiers de la ville pour faciliter l'accès aux bénéficiaires. « Touba Ça Kanam va distribuer plus de 20 tonnes de sucre, plus de 160 tonnes de riz, plus de 30 tonnes de mil, du café et d'autres produits divers. La valeur totale de ces dons dépasse 80 millions de francs CFA », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour rappel, dans le but de mener cette activité durant le ramadan, Touba Ça Kanam lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux populations nécessiteuses. Ainsi, des bonnes volontés apportent leur appui pour prendre en charge toutes les dépenses liées à cette initiative. Dans cette optique, l'association prévoit aussi d'aider d'autres familles pendant la Korité. Des aides allant de 15 000 francs à plus seront distribuées aux nécessiteux.