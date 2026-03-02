Afrique: Jean-Jacques Boissy salue l'état d'esprit des Lions

Dakar — Le meneur des Lions de basket-ball du Sénégal, Jean-Jacques Boissy, a salué, dimanche, "l'état d'esprit très positif" de l'équipe lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027, soulignant une dynamique de groupe solidaire et familiale malgré la pression post-AfroBasket.

"C'était notre premier match après l'AfroBasket et tout le monde avait la rage. Il y avait une déception liée à l'AfroBasket et chacun voulait montrer autre chose. Cette pression nous a un peu fait déjouer et ne nous a pas aidés à suivre les consignes du coach", a-t-il expliqué.

Il s'exprimait en conférence de presse après la victoire du Sénégal contre la RD Congo (75-56), à l'occasion du troisième match de cette deuxième fenêtre des éliminatoires.

Les Lions terminent ces éliminatoires avec un bilan de deux victoires et une défaite. Avec cinq points, ils occupent la deuxième place du groupe B derrière la Côte d'Ivoire, qui totalise trois victoires (6 points). La RD Congo est troisième avec quatre points, tandis que Madagascar ferme le classement avec trois points.

"L'équipe s'est rectifiée. Sur les deux matchs suivants, nous avons progressé et nous nous sommes concentrés sur l'objectif : la victoire", a ajouté le joueur des Bulls de Windy City (États-Unis), insistant sur la cohésion du groupe.

"Nous sommes comme une famille. Nous avons toujours hâte de nous retrouver et de jouer ensemble. C'est vraiment un état d'esprit familial et solidaire", s'est-il réjoui avant de saluer un "bilan positif" de ces éliminatoires.

Sur le plan individuel, Boissy reconnaît ne pas avoir livré sa meilleure prestation, mais affirme que l'objectif collectif prime.

"Ce n'était pas ma meilleure performance individuelle, mais, au final, c'est le Sénégal qui gagne. Nous sommes à deux victoires, et c'est un long marathon. Je prendrai mes responsabilités quand il le faudra, mais si je dois aider les autres à briller pour la victoire, je le ferai. Je joue pour gagner", a déclaré le joueur qui a inscrit 40 points en trois matchs.

Il avait marqué le même nombre de points lors du match pour la troisième place de l'Afrobasket masculin 2025, remporté par le Sénégal devant le Cameroun (98-72) à Luanda, battant le record de points inscrits dans un match de la compétition, détenu depuis 2009 par le Capverdien Jeff Xavier avec 38 points.