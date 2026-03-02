Sénégal: La Semaine nationale de la femme lancée officiellement à Mbour

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a lancé officiellement, dimanche à Mbour (ouest), la célébration de la Semaine nationale de la femme, placée sous le signe de l'engagement collectif en faveur des droits des femmes, a constaté l'APS.

"Cette semaine marque un temps fort de réflexion, de mobilisation et surtout d'engagement collectif en faveur des droits, de la justice et de l'action pour toutes les femmes et les filles", a dit Mme Dièye à cette occasion.

"Plan de redressement économique et social : Jubbanti Koom, les femmes en action" : est le thème de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la femme. Il rappelle que "la transformation du Sénégal se [fera] avec les femmes, par les femmes, pour les femmes", a commenté la ministre.

"Cette semaine qui s'ouvre est un espace de co-construction", a-t-elle ajouté, invitant les femmes à "exprimer leurs besoins et à identifier les actions phares qui figureront dans le mémorandum national issu des consultations prévues.

Ce document, a poursuivi Maïmouna Dièye, "sera une feuille de route pour garantir la contribution et la prise en compte des femmes dans la promesse de prospérité à la base, inhérente au Jubbanti Koom".

Elle a aussi souligné que les concertations rythmeront les huit pôles territoires de manière participative et inclusive.

Des autorités administratives, des parlementaires, des élus locaux et des représentantes d'associations de femmes venus des trois départements de la région de Thiès ont pris part à la cérémonie.

Saluant "le plein potentiel pour l'autonomisation des femmes et des filles", dont regorge la région de Thiès, Maïmouna Dièye s'est engagée à accompagner les femmes pour renforcer leurs compétences techniques et technologiques et leur professionnalisation dans différents métiers de l'économie, y compris ceux de la gestion portuaire.