Afrique: Eliminatoires Mondial 2027 - DeSagana Diop juge 'positif' le bilan de la prestation des Lions

Dakar — Le sélectionneur des Lions de basket, Ngagne DeSagana Diop, a tiré, dimanche, "un bilan globalement positif" des matchs de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, disputés à domicile et conclus par deux victoires et une défaite, estimant que l'essentiel est préservé, malgré l'objectif initial de remporter les trois rencontres.

"On voulait gagner les trois matchs, c'est sûr. Mais nous avons deux victoires et une défaite. Le bilan reste positif. C'est un marathon. Nous allons encore jouer trois matchs et, si nous nous qualifions, six autres nous attendent. Au total, cela fera douze matchs", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse après la victoire du Sénégal contre la RD Congo (75-56), à l'occasion du troisième match de cette deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027.

Avec cinq points, le Sénégal occupe la deuxième place du groupe B derrière la Côte d'Ivoire (6 points). La RD Congo est troisième avec quatre points, tandis que Madagascar ferme le classement avec trois points.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le technicien est revenu sur les difficultés du premier match. Selon lui, son équipe "a fait beaucoup d'erreurs, surtout en défense", soulignant que ses joueurs n'avaient pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Des ajustements ont toutefois été apportés, permettant aux Lions de rectifier le tir lors des deux rencontres suivantes.

La prochaine fenêtre FIBA se tiendra du 2 au 5 juillet 2026. Ngagne DeSagana Diop prévoit une préparation plus complète. "Nous aurons deux ou trois mois pour nous préparer afin d'être prêts pour les prochaines fenêtres", a-t-il assuré.

Sur la question de l'élargissement du groupe, le sélectionneur reconnaît l'existence d'un important vivier, notamment parmi les joueurs évoluant à l'étranger. Toutefois, a-t-il précisé, la brièveté du tournoi organisé sur trois jours a limité les possibilités d'intégration.

"Je ne suis pas un grand fan d'élargir énormément le groupe quand le temps de préparation est court", a-t-il expliqué.

"Depuis deux ans, un travail de fond est mené avec un noyau d'environ 25 jeunes joueurs. Plusieurs talents basés dans les universités américaines sont suivis, même si leur disponibilité dépend souvent des contraintes académiques", a-t-il ajouté.

Selon lui, "tout le monde ne pourra pas être retenu, mais seuls les meilleurs, qu'ils soient locaux ou expatriés", seront sélectionnés. Il s'est dit "déterminé" à poursuivre le travail pour consolider la dynamique enclenchée.