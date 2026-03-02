Ile Maurice: La Fédération Saoudienne de Football propose la construction d'un grand stade au pays

À quand un vrai stade de foot digne de ce nom à Maurice ? Un écrin flambant neuf, qui rendrait fiers tous nos compatriotes, avec une grande capacité d'accueil et qui serait homologué par la FIFA, un 'home ground' où les Mauriciens assureraient une ambiance du tonnerre avec ravannes, djembés et chants puissants poussant notre sélection vers de grands exploits...

Un doux rêve, pensez-vous ? Eh bien non, ce grand rêve que caressent les mordus du ballon pourrait devenir réalité si l'on frappe à la bonne porte... C'est l'incroyable opportunité qui a été proposée au nouvel ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, Riad Hullemuth, lorsqu'il a rencontré Yasser Hassan al-Misehal, président de la puissante et influente Fédération saoudienne de football (SAFF), la semaine dernière au siège de la SAFF.

Yasser Hassan al-Misehal : "A golden chance for you..."

Passionné de football, Riad Hullemuth, en poste à Riyad depuis deux mois, prend ses marques et multiplie les rencontres dans la capitale saoudienne afin de mener à bien sa mission pour faire rayonner la destination Maurice dans cette partie du monde.

«Ça fait un moment que je voulais rencontrer monsieur Yasser Hassan al-Misehal, qui est quelqu'un de très important dans le gotha footballistique mondial», nous a confié Riad Hullemuth. «En plus d'être président de sa fédération de football, il est également membre du Conseil de la FIFA et a présidé la Saudi Pro League qui accueille les meilleurs joueurs de la planète. Je pensais qu'il pourrait aider Maurice et notre football à redorer notre blason et cette rencontre a même été plus intéressante que prévu !»

Yasser Hassan al-Misehal a reçu l'ambassadeur mauricien au siège de la fédération et lui a dit tout le bien qu'il pensait de Maurice, avec qui il avait déjà signé un Memorandum of Understanding (MoU) pour des échanges footballistiques lorsque notre sélection est allée jouer làbas il y a plusieurs années. Il a toutefois concédé qu'il ne connaissait pas notre île et qu'il aimerait venir en visite un jour, mais qu'il portait Maurice en haute estime, d'autant que Maurice avait soutenu la candidature saoudienne pour l'obtention de la Coupe du monde 2034, à travers la Mauritius Football Association (MFA).

Expert en finance et gestion sportive, il a écouté les besoins et les doléances de notre compatriote, qui l'a briefé sur notre pays et la nécessité de relancer le football chez nous. «Monsieur Al-Mishal m'a alors dit : 'This is a golden chance for you'. Il m'a expliqué que le président de la FIFA, Gianni Infantino, venait de signer un MoU avec la Saudi Fund for Development d'un milliard de dollars aux États-Unis, dont le but est de construire des stades dans des pays en voie de développement à travers le monde. Il m'a dit que c'était à Maurice de saisir cette opportunité pour que nous ayons nous aussi un grand stade homologué par la FIFA, qui serait financé par le fonds qu'il a mentionné. C'est vrai que nous n'avons aucun stade 100 % homologué par la FIFA et que nous ne disposons pas de VAR, par exemple, à Côte-d'Or...»

Il est clair que les vétustes stades George V et Anjalay ont fait leur temps. Que le complexe multisports de Côte-d'Or nous a bien dépannés jusqu'ici pour les matchs du Club M, mais qu'il est équipé d'une pelouse synthétique (au lieu d'une vraie pelouse) et que la capacité d'accueil des supporters est beaucoup trop faible.

Lors de cette rencontre, Riad Hullemuth a aussi parlé de l'assistance technique dont nous pourrions bénéficier pour nos équipes à Maurice, d'échanges possibles entre la sélection de Maurice et celle de l'Arabie saoudite et enfin de la possibilité d'avoir une assistance technique pour la formation de nos arbitres locaux. «Les échanges ont été très fructueux et le président de la fédé de foot saoudienne a affirmé qu'il était prêt à aider le football mauricien à se développer et progresser», conclut notre compatriote. La balle est désormais dans le camp mauricien pour que cette «golden chance» ne soit pas qu'une déclaration d'intention mais bel et bien une passe décisive pour marquer d'une reprise de volée en pleine lucarne, et rendre au foot mauricien ses lettres de noblesse dans le concret.