Ile Maurice: Trottinettes électriques - Entre mobilité pratique et dangers sur la route

De plus en plus visibles sur les routes mauriciennes, les trottinettes électriques s'imposent progressivement comme un moyen de transport pratique, notamment pour les courts trajets en ville.

À Port-Louis, elles permettent à leurs utilisateurs de se déplacer plus rapidement dans un trafic souvent dense. Mais cette popularité grandissante soulève aussi des interrogations parmi les autres usagers de la route, qui disent devoir redoubler de vigilance pour éviter tout incident.

Aux abords des Casernes centrales, par exemple, la circulation peut être perturbée par certains conducteurs de trottinettes électriques qui slaloment entre les véhicules. Une situation qui complique parfois la tâche des apprentis conducteurs et de leurs moniteurs, contraints d'anticiper des mouvements parfois imprévisibles. «Aux feux de signalisation, les voitures doivent s'arrêter, mais il arrive que certains conducteurs de trottinettes poursuivent leur route», témoigne un conducteur en leçon de conduite. Il souligne également que, dans certains cas, deux personnes peuvent se retrouver sur le même engin, ce qui augmente les risques d'accident.

Ces préoccupations sont partagées par Iqbal Aubdool, responsable de communication de la Defensive Driving Instructors' Association. Selon lui, l'absence d'équipements de sécurité et de cadre clair pour l'utilisation de ces engins constitue un défi. «Certains conducteurs roulent sans casque ni protection et ces trottinettes peuvent atteindre des vitesses importantes», expliquet-il. Il souligne aussi que, contrairement à d'autres véhicules, les trottinettes électriques ne sont pas toujours équipées de signaux lumineux ou d'indicateurs de freinage clairement visibles, ce qui peut compliquer la tâche des automobilistes qui les suivent.

Pour ce professionnel de la conduite, la question de la formation pourrait également être explorée. Il estime qu'une meilleure sensibilisation aux règles de circulation et aux dangers de la route serait bénéfique pour les utilisateurs de ces engins, à l'image de ce qui existe pour d'autres catégories de véhicules. «Lorsqu'on connaît mieux les risques de la route, on adopte généralement une conduite plus prudente», fait-il ressortir. Du côté des chauffeurs de taxi, les inquiétudes portent plus largement sur la sécurité routière en général. Raf- fick Bahadoor, président de la Taxi Proprietors Union, estime que plusieurs situations à risque persistent sur les routes et dans les zones urbaines très fréquentées. Il évoque no- tamment les trottoirs parfois encombrés par des véhicules, obligeant les piétons à marcher sur la chaussée. Selon lui, ces réalités quotidiennes augmentent les risques pour l'ensemble des usagers.

Concernant les trottinettes électriques, il note que leur présence croissante nécessite une adaptation des comportements et, éventuellement, du cadre réglementaire. «On voit parfois des trottinettes circuler le soir sans éclairage suffisant, ce qui peut surprendre les conducteurs», fait-il ressortir. Dans la foulée, il indique que la cohabi- tation entre les différents usagers de la route peut devenir complexe lorsque les règles ne sont pas clairement établies ou comprises par tous.

Malgré ces préoccupations, beaucoup reconnaissent que les trottinettes électriques représentent aussi une alternative intéressante pour la mobilité urbaine, surtout pour réduire les embouteillages et faciliter les déplacements sur de courtes distances. Plusieurs utilisateurs de la route s'accordent toutefois à dire qu'une meilleure sensibilisation et un encadrement adapté pourraient contribuer à rendre leur utilisation plus sûre.

Tous espèrent désormais que la question sera examinée de près afin d'accompagner le développement de ce mode de transport tout en assurant la sécurité de l'ensemble des usagers. Pour beaucoup, l'objectif est clair : anticiper les risques et encourager les bonnes pratiques, afin d'éviter que des accidents graves ne viennent rappeler l'importance d'une cohabitation harmonieuse sur les routes.