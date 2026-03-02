Ile Maurice: Selukwe - Le fer de lance de PFK

À un peu moins de deux mois du coup d'envoi de la nouvelle saison hippique, la Rédaction propose, à travers cette rubrique, de nous focaliser sur les personnalités et les chevaux qui sont aptes à faire parler d'eux prochainement dans le giron.

Acheté à prix d'or en août 2025, Selukwe, au vu de son palmarès, sera sans doute le fer de lance de l'écurie Paul Foo Kune (PFK) dans la conquête du titre de champion en 2026.

Considérée comme la meilleure acquisition de la saison à ce stade, Selukwe, un hongre bai âgé de 6 ans, a eu une excellente carrière en Afrique du Sud. Il évoluait face aux meilleurs coursiers de sa génération à peine quelques mois de cela avant d'être vendu à ses nouveaux propriétaires. Il détenait d'ailleurs un rating éloquent de 111. Compte tenu de sa valeur intrinsèque, sa venue à Maurice constitue, quelque part, une petite surprise.

Produit de l'étalon Pomodoro et de la jument Sovereign Flo, Selukwe possède un palmarès éloquent avec 6 victoires (1600m, 1900m, 1950m à trois reprises, 2000m) et 12 placés en 25 sorties. Sa victoire la plus marquante a été acquise dans la Word Sports Betting sur 1900m (Groupe 3) en mai dernier.

À l'issue de cette victoire, il était considéré comme un des principaux prétendants à la victoire dans la prestigieuse Durban July Handicap. Au final, il n'avait pas démérité puisqu'il avait pris une honorable 3e place à environ 2 L du vainqueur, The Real Prince.

C'est à la suite de sa défaite dans la plus grande course du calendrier hippique sud-africain que Joey Foo Kune, qui est responsable de l'achat des chevaux de l'écurie PFK, a réussi à le dénicher du yard de l'entraîneur Andre Nel.

Selon nos informations, sa propriétaire, la puissante Sabine Platner n'était pas disposée à le vendre et c'est vraiment par un véritable 'coup de chance' que Joey Foo Kune a réussi à l'acquérir.

À ce titre, il paraît que sa vente a provoqué quelques remous et que certaines personnes dans son entourage en ont carrément pris pour leur grade après la finalisation du deal !

Selukwe a débarqué à Maurice en novembre dernier et il semble s'être bien acclimaté aux conditions locales. Il sera le portedrapeau de son établissement dans les grandes courses - à commencer par la Duchesse, premier classique de la saison, qui sera disputée lors de la journée inaugurale le 25 avril prochain.

Pour rappel, l'écurie Foo Kune avait remporté la dernière édition avec Wolf Mountain et elle compte défendre vaillamment son titre cette saison avec pas moins de quatre représentants dont Selukwe.