Afrique de l'Ouest: Autorité des marchés financiers de l'Umoa - Plusieurs dossiers examinés lors des 94e et 95e réunions du Comité exécutif

2 Mars 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Adou Faye

L'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa) a tenu, les 26 et 27 février 2026, ses 94e et 95e réunions du Comité exécutif, sous la présidence de Kossi Tenou, Président en exercice.

Selon une note d'information, au cours de ces réunions, les membres du Comité ont examiné vingt-et-un (21) dossiers en Décision, trois (3) dossiers pour Avis ainsi que deux (2) dossiers en Information.

Il s'agit notamment deux (2) opérations financières par appel public à l'épargne; une (1) opération financière par placement privé ; une (1) demande d'agrément en qualité d'apporteurs d'affaires sur le marché financier régional ; une (1) demande d'agrément en qualité de société de gestion d'intermédiation; cinq (5) demandes d'agrément en qualité d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières; deux (2) demandes d'agrément en qualité de société de gestion d'Opcvm; trois (3) demandes de renouvellement d'agrément en qualité de listing sponsor ; deux (2) demandes de retrait d'agrément en qualité d'apporteurs d'affaires.

Selon la même source, lors de ses sessions des 22 et 23 décembre 2025, le Comité exécutif avait examiné vingt-et-un (21) dossiers en décision, deux (2) en avis et deux (2) pour information.

La tenue rapprochée des sessions du Comité exécutif , explique-t-on, vise à répondre avec célérité aux attentes et demandes exprimées par les acteurs et émetteurs du marché financier régional de l'UEMOA.

