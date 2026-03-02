Ile Maurice: Le gouvernement mauricien mobilisé pour le rapatriement des pèlerins bloqués à Dubaï et en Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères Ritesh Ramful a fait le point sur la situation des ressortissants mauriciens, notamment les pèlerins actuellement bloqués à Dubaï et en Arabie saoudite. Le gouvernement assure suivre l'évolution des événements «heure par heure» afin d'organiser leur rapatriement dans les meilleures conditions de sécurité.

Selon le ministre, une centaine de pèlerins mauriciens se trouvent actuellement dans la région, dont une majorité à Riyad, en Arabie saoudite. L'ambassade de Maurice à Riyad est pleinement mobilisée.«Nous avons une ambassade sur place avec des officiers qui ont établi le contact avec les pèlerins. Une réunion a été organisée afin de coordonner l'assistance nécessaire», a déclaré Ritesh Ramful.

Le ministre des Affaires étrangères explique qu'il a été et est en communication constante avec la compagnie Emirates pour faciliter le retour des ressortissants mauriciens. Si l'espace aérien saoudien est partiellement fermé, permettant certaines opérations sous conditions, la situation est plus complexe à Dubaï où l'espace aérien a été temporairement totalement fermé.«À Dubaï, il n'y a actuellement aucune possibilité de départ tant que l'espace aérien reste fermé. Toutefois, une réouverture partielle pourrait être envisagée, en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire aujourd'hui vers 15 h», a expliqué le ministre.

Dans le cas de l'Arabie saoudite, des vols pourraient être maintenus ou reprogrammés selon les autorisations accordées par les autorités locales. Emirates travaille également à l'extension des billets d'avion pour les passagers concernés par les annulations ou reports de vols.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère des Affaires étrangères accorde la priorité aux Mauriciens bloqués en transit ou dont les vols ont été annulés. «Notre priorité concerne les passagers stranded, ceux qui sont en situation d'attente forcée. Nous travaillons pour assurer leur retour dès que les conditions le permettront», a souligné Ritesh Ramful.

Les Mauriciens résidant ou travaillant à Dubaï, ainsi que les touristes souhaitant regagner le pays, sont également concernés par les discussions en cours. Les autorités invitent les personnes affectées à transmettre leurs coordonnées aux services consulaires afin de faciliter la coordination.

Le ministre insiste sur le caractère évolutif de la situation. Toute décision relative à la reprise des vols dépendra des impératifs de sécurité et des autorisations des autorités locales.

«Nous suivons la situation de près. Tout dépendra des considérations sécuritaires. Dès qu'une ouverture de l'espace aérien sera confirmée, nous travaillerons avec les compagnies aériennes pour organiser le retour de nos compatriotes», a-t-il affirmé.

Le gouvernement assure rester en contact permanent avec les autorités locales et les compagnies aériennes afin de garantir un rapatriement sécurisé des pèlerins mauriciens et de l'ensemble des ressortissants affectés.