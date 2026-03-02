Ile Maurice: Me Neelkhant Dulloo dénonce une procédure arbitraire contre le sergent Ravindar Seedam

L'avocat Neelkhant Dulloo est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de «grave injustice professionnelle» subie par son client, le sergent de police Ravindar Seedam, 43 ans. Une déclaration à cet effet a été faite au poste de police de Flacq, le 25 février, à titre de mesure de précaution et pour référence future.

Selon Me Dulloo, les faits remontent à 2017, alors que son client occupait les fonctions de secrétaire du syndicat Union Policière. Lors d'une réunion aux Casernes centrales, le sergent Seedam aurait soulevé la question de la non-application d'un système bancaire au sein de la force policière. L'avocat affirme que cette prise de position aurait été mal perçue par certains supérieurs hiérarchiques.

Toujours selon l'homme de loi, le 10 janvier 2018, alors que son client effectuait son second shift en uniforme, il a été arrêté par des policiers du poste de Bel-Air-Rivière-Sèche. Me Dulloo soutient que son client a été informé qu'il serait détenu, indépendamment des conclusions de toute enquête préliminaire. Il dénonce une arrestation qu'il qualifie d'«arbitraire», précisant que le sergent a été menotté et entravé alors qu'il portait l'uniforme, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation et à sa dignité.

Le lendemain, une accusation provisoire a été logée devant le tribunal de Flacq. Me Dulloo fait ressortir que le magistrat aurait relevé que l'avis du Directeur des poursuites publiques (DPP) n'avait pas été sollicité avant l'arrestation. Son client a finalement été libéré, sans avoir à fournir de caution.

L'avocat soutient que la procédure engagée contre le sergent Seedam était contraire aux Standing Orders de la police, notamment l'Ordre 24. Il affirme également qu'à la suite de cette affaire, son client a fait l'objet de transferts répétés à travers l'île, qu'il considère comme punitifs», avec des répercussions sur sa carrière et sa vie familiale.

MeDulloo indique par ailleurs qu'une plainte pour «abus d'autorité» a été déposée auprès du Central Criminal Investigation Department. Une enquête aurait été menée avec l'implication de la Human Rights Commission et de l'Independent Police Complaints Commission.

Selon l'homme de loi, un jugement récent du tribunal de Flacq a conclu que des policiers décisionnaires avaient mal interprété l'article 261 du Code pénal, inspiré du Code Napoléon, et manqué à leurs obligations. La charge a été rayée, décision qui, d'après Me Dulloo, blanchit totalement son client.

Malgré cette issue judiciaire, l'avocat estime que le préjudice professionnel demeure. Il avance que son client a été privé d'une promotion légitime ainsi que d'une reconnaissance liée à ses années de service. Il souligne également qu'en décembre 2024 et janvier 2025, le sergent Seedam a complété avec succès deux formations de juges, organisées par l'African Union Gymnastics, obtenant des résultats remarquables et étant officiellement reconnu comme juge qualifié.

Me Dulloo affirme que cette déclaration vise à préserver les droits de son client et n'exclut pas d'éventuels recours supplémentaires afin d'obtenir réparation pour le préjudice allégué.