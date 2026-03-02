Ile Maurice: Navin Ramgoolam assure qu'il sera présent sur la scène politique «enn bon letan»

Le 90e anniversaire du Parti travailliste (PTr) a été célébré hier à l'auditorium Octave Wiehe, à Réduit. Dans un discours de plus de 40 minutes, le leader du parti et Premier ministre, Navin Ramgoolam, a retracé les origines du PTr, évoqué les personnalités marquantes de son histoire, souligné les avancées majeures du pays portant son empreinte et abordé les défis futurs auxquels Maurice doit faire face. Abordant la question de la relève au sein de son parti, il a assuré ses partisans et ses adversaires qu'il restera présent sur la scène politique «pandan enn bon letan».

Devant une salle comble et dans une ambiance bon enfant, Navin Ramgoolam a remercié ses partisans de s'être déplacés en grand nombre malgré la période de carême pour les chrétiens et les musulmans. Il a replacé la création du PTr dans le contexte d'une île Maurice qui, en 1936, était «une colonie sous le contrôle d'une oligarchie qui dictait l'économie, la politique et la société, avec un gouverneur anglais aux commandes».

Ajoutant: «Les masses étaient soumises à une pauvreté extrême, un accès limité à la nourriture et aux ressources, tout en étant confrontées à l'exploitation au travail. Le PTr a alors pris forme pour défendre les droits et la dignité des travailleurs. La détermination des anciens leaders a permis de faire avancer les droits sociaux.»

Pour le leader du parti, les luttes passées montrent que les Mauriciens ont le pouvoir d'opérer le changement, de revendiquer leurs droits et de construire un avenir meilleur pour les générations futures. «Le chemin parcouru nous rappelle que le combat pour la justice sociale ne se termine jamais et que nous devons rester vigilants», a-t-il déclaré. «Il est rare de célébrer un anniversaire aussi marquant que celui des 90 ans du PTr. Ce n'est pas tous les jours que l'on atteint une telle étape. La diversité de notre pays, avec ses différentes couleurs et cultures, est une richesse, et doit servir à unir plutôt qu'à diviser», a encore insisté le Premier ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le «National Crime Agency Bill»

Il a annoncé que le gouvernement va venir de l'avant à la rentrée parlementaire avec une «loi révolutionnaire pour la police», le National Crime Agency Bill, qui va abolir la charge provisoire. Il a aussi annoncé son intention de bâtir un nouveau quartier général du PTr au Square Guy Rozemont. Navin Ramgoolam a aussi dit que son gouvernement avait hérité «d'un pays en décomposition» et qu'il lui fallait trouver Rs 10 milliards pour combler le manque à gagner qui devait venir de la Grande-Bretagne sur le Chagos deal.

Au sujet de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran, le Premier ministre a affirmé qu'il y aura probablement une hausse du prix du pétrole.Le chef du gouvernement a affirmé qu'il ne faut pas vivre dans le passé, «pa get dan retrovizer», mais se concentrer sur les défis du futur. Il a ainsi évoqué sa récente visite en Inde et un futur projet concernant un câble sous-marin reliant l'Amérique, Maurice et l'Inde. «Nous sommes tous ici pour affirmer que notre lutte est loin d'être terminée et qu'ensemble, nous continuerons à tracer le chemin vers un avenir meilleur.»

Le président du parti, Patrick Assirvaden, a, quant à lui, souligné que le parti n'incarne pas seulement une idéologie, mais aussi «une philosophie de vie». Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères, a, lui, parlé des grandes réalisations de sir Seewoosagur Ramgoolam, qui, de 1968 à 1971, a lancé le véritable développement socio-économique du pays, avec notamment le protocole sucre qui a garanti un revenu stable au pays pendant plusieurs années, la création de la zone franche, qui a permis à beaucoup de femmes de trouver un travail, le développement du secteur touristique, l'éducation gratuite, la construction des écoles et des Area Health Centres, et le droit de vote à 18 ans.