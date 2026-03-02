Ile Maurice: Volley-ball - Les filles du Quatre-Bornes VBC victorieuses de Moineau Volley Péi dans la douleur

Les filles du Quatre-Bornes VBC ont relevé la tête dans le 30e Championnat des clubs de la zone 7, hier aux Seychelles. Mais que ce fut dur ! Après leur défaite inaugurale dans la poule B devant les Seychelloises d'Anse Royale, Valentine Paul et ses camarades n'avaient pas droit à l'erreur hier matin face aux Réunionnaises de Moineau Volley Péi et elles ont réalisé l'essentiel en s'imposant trois sets à deux.

Les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing se sont montrées fébriles en début de match car les Saint-Joséphoises ont mené deux sets à zéro (25-19, 26-24). Celles-ci se sont ensuite relâchées et les Quatre-Bornaises sont revenues dans le match en remportant le troisième set, 25-13 avant d'égaliser (25-19). Dans le tie-break, la bataille a été des plus rudes, le Moineau Volley Péi ne lâchant rien. Les championnes de Maurice parvenaient, cependant, à forcer la décision, 16-14. Il leur faudra considérablement hausser leur niveau de jeu aujourd'hui (13h) face aux tenantes du titre de Tampon Gecko Volley pour s'ouvrir le chemin vers les quarts de finale.

Vanessa Chellumben (ici au bloc) et ses coéquipières du QuatreBornes VBC ont dû s'employer pour venir à bout des Réunionnaises de Moineau Volley Péi (en orange) au tie-break, hier.

Les Tamponnaises justement, se sont faites cueillir à froid, hier soir, par Anse Royale. Les Seychelloises qui avaient perdu les deux premiers sets, ont eu le dernier mot au tie-break (22-25, 23-25, 25-19, 25-17 et 15-10), signant du coup un deuxième succès en autant de sorties.

Dans la poule C féminine, deux rencontres ont été disputées hier au Palais des Sports de Roche Caïman. Le Saint-Denis Olympique VB de Stéphanie Latour s'est offert un deuxième succès de suite en dominant le VC M'Tsapéré, 25-19, 25-22 et 25-19, pour obtenir son ticket pour les quarts. Les Seychelloises de Premium Cobra ont, elles, relevé la tête en battant la Gendarmerie Nationale de Madagascar, 25-21, 25-14 et 25-14.

Chez les hommes, dans la poule A, Zamfi de Mayotte s'est défait facilement de Racine des Comores en trois sets secs, 25-13, 25-17 et 25-9. Dans la poule D, le Saint-Denis Olympique VB a signé une deuxième victoire cette fois face aux Malgaches de Mutuelle Assurance Malagasy, 25-10, 25-17 et 25-15 et se qualifie pour les quarts.

Ce matin à 10h, les champions de Maurice du Quatre-Bornes VBC disputeront leur troisième et dernier match dans la poule C face aux Malgaches de la Gendarmerie Nationale. Les deux équipes déjà qualifiées pour les quarts, se disputeront la première place de la poule.

Pour rappel, les vice-champions de Maurice, Port-Louis Fire Star feront, eux, leur entrée en matière cet après-midi (17h30) dans la poule B face aux Seychellois de Neo Boyz.

Les Seychelloises de Premium Cobra ont, contre toute attente, battu la Gendarmerie Nationale de Madagascar, en trois sets, hier dans la poule C.

A noter que les champions de Rodrigues, Oranges Club Sportif d'Amitiés, victorieux de leur première sortie samedi soir face à Mutuelle Assurance Malagasy (25-16, 25-17 et 25-18), disputaient hier soir leur deuxième match contre les Seychellois de Brotherood.