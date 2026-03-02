Ile Maurice: Une mineure au coeur d'une affaire d'abus sexuel présumé

Une enquête a été ouverte à la suite du signalement de faits présumés impliquant une fillette aujourd'hui âgée de 11 ans. La plainte a été enregistrée le vendredi 27 février par la Brigade pour la protection de la famille. Selon les premiers éléments recueillis, les épisodes évoqués remonteraient à 2022 et se seraient prolongés jusqu'à la fin de l'année 2025.

D'après la déposition, un premier incident serait survenu alors que l'enfant n'avait que huit ans. Elle se trouvait au domicile d'un proche lorsqu'un soda mélangé à du rhum lui aurait été servi. Après en avoir consommé, la fillette aurait indiqué s'être sentie étourdie. Les enquêteurs cherchent à établir dans quelles circonstances cette boisson lui aurait été donnée et si cet acte était intentionnel.

Toujours selon les éléments versés à l'enquête, d'autres faits impliquant des adolescents seraient intervenus au cours de la même année. Leur nature exacte et le lien éventuel entre ces différents épisodes font actuellement l'objet de vérifications.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En octobre 2025, un nouvel incident aurait été signalé, cette fois en lien avec un jeune habitant de la région. Deux mois plus tard, en décembre, un adulte appartenant à l'entourage familial est soupçonné d'avoir adopté un comportement jugé inapproprié envers l'enfant alors qu'elle se trouvait dans sa chambre.

La mineure réside actuellement dans un centre d'accueil spécialisé. Elle a été entendue en présence d'une professionnelle de la protection de l'enfance. Si aucune blessure physique apparente n'a été constatée, un accompagnement psychologique et social a été mis en place.

L'enquête devra désormais déterminer si ces différents épisodes sont liés et établir les responsabilités éventuelles dans une affaire qui interroge sur la capacité de détection et de protection d'une enfant confrontée à des situations répétées au sein de son environnement.