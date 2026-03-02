Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le chef de l'État constate des avancées significatives sur les chantiers

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, dimanche matin, une visite sur les chantiers des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 afin de constater l'état d'avancement des travaux, quelques mois avant l'échéance.

Cette descente de terrain intervient après une première visite effectuée le 2 novembre dernier, au cours de laquelle le Chef de l'État avait fixé des objectifs précis aux différentes parties prenantes, sous la supervision du Ministère des Infrastructures. Il avait alors annoncé son intention de revenir personnellement évaluer le niveau d'exécution des engagements pris.

À l'issue de la visite, le Président s'est dit « plus rassuré » qu'à l'issue de son précédent déplacement, saluant des progrès jugés significatifs sur plusieurs sites. Il a toutefois insisté sur la nécessité de maintenir la cadence et la rigueur dans la conduite des travaux. À l'approche de l'hivernage, période marquée par des aléas climatiques susceptibles d'impacter le rythme des chantiers, il a appelé à l'anticipation et à une vigilance accrue.

Selon la présidence, l'État assume pleinement sa part de responsabilité en mettant à disposition les moyens nécessaires pour garantir une exécution rapide et efficace des infrastructures. Les entreprises en charge des travaux, qui avaient annoncé une livraison au mois de mars, sont ainsi invitées à redoubler d'efforts afin de respecter strictement les délais convenus.

Au-delà de l'événement sportif, les autorités soulignent l'enjeu stratégique que représentent ces Jeux pour le Sénégal. « Dakar 2026 sera plus que des Jeux pour le Sénégal. C'est l'Afrique qui accueille et Dakar qui célèbre », rappelle la présidence, mettant en avant la crédibilité et l'image du pays sur la scène internationale.