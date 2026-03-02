Burkina Faso: 30e édition du FESPACO - Le célèbre festival de Ouagadougou lance son appel à films

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), a lancé, mardi, un appel à films pour sa sélection officielle en perspective de la prochaine édition de cet important rendez-vous du septième art, prévue du 27 février au 6 mars 2027.

"Il est porté à la connaissance des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel que les inscriptions pour la sélection officielle des films sont ouvertes", a déclaré le directeur général de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA), Alex Moussa Sawadogo, lors d'une conférence de presse diffusée en direct sur la page Facebook.

Cet appel à candidatures, précise-t-il, s'adresse aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ils ont jusqu'au 20 septembre prochain pour soumettre leur film sur le site de l'ABCA ou du Fespaco https://fespaco.bf/inscription-des-films-2027/. Les candidats peuvent soumettre leur film dans les deux sections ouvertes dont l'une, en compétition officielle, est réservée aux films des réalisateurs africains et de la diaspora, la section hors compétition étant réservée aux cinéastes des pays autres qu'africains.

Parlant des critères d'éligibilité des films, M. Sawadogo souligne qu'ils ne doivent pas avoir plus de deux ans au 31 décembre 2026, ne doivent pas avoir été présentés lors de la précédente édition et ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale au Burkina Faso.

Pour cette 30e édition du Fespaco, l'inscription des films est soumise au paiement d'une somme de 32.798 francs CFA, soit l'équivalent de 5 euros, comme lors de la dernière édition. Lors de cette conférence de presse, le directeur général de l'ABCA a dévoilé la liste des membres du comité de sélection du Fespaco 2027, composé de professionnels reconnus du cinéma et de l'audiovisuel africain et international. Il s'agit de programmateurs, producteurs, scénaristes, critiques, monteurs et directeurs artistiques qui, selon Alex Moussa Sawadogo, reflètent la diversité des regards et des expertises du continent et de sa diaspora.