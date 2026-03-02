Sénégal: Sport et cohésion - La 2e édition du tournoi «Deukeundo» de Hann-Bel-Air officiellement lancée

1 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Le coup d'envoi de la deuxième édition du Tournoi des entreprises de Hann Bel-Air, dénommé « Deukeundo », se précise. Le tirage au sort des poules a été effectué samedi par l'Association des jeunes pour la promotion de Hann (Ajph), initiatrice de cette compétition qui rassemble les forces vives de la localité.

Organisé dans un esprit de cohésion et de convivialité, le tournoi regroupe des institutions publiques et des sociétés privées basées à Hann Bel-Air, confirmant sa vocation à renforcer les liens entre acteurs économiques et administratifs du quartier.

Poule A

La Poule A s'annonce particulièrement disputée avec la présence de DARLING, SAFOR CSTM, ANCAR, PACK AFRICA, la SONES, la Mairie de Hann Bel-Air et LSE.

Poule B

Dans la Poule B, la bataille promet également d'être intense entre la SEN'EAU, C3S, l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA), l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), le Ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que le groupe de presse Le Soleil. Au-delà de l'enjeu sportif, le tournoi « Deukeundo » se veut un cadre d'échanges, de fraternité et de promotion du vivre-ensemble à Hann Bel-Air, selon son président Mamadou Dioum.

