Congo-Kinshasa: Relance du café robusta au Nord-Kivu et en Ituri - 12 000 agriculteurs concernés

Une nouvelle ère s'ouvre pour la filière café au Nord-Kivu et en Ituri. Le projet de relance de la culture du café robusta dans ces deux provinces a été officiellement lancé samedi 28 février à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, par le gouverneur de province, le général Evariste Kakule Somo. Ce projet vise douze mille agriculteurs.

Pour de nombreux acteurs du secteur, ce programme constitue un levier majeur pour revitaliser la filière café et redynamiser l'économie agricole locale. La cérémonie de lancement de cet ambitieux projet s'est tenue en présence de plusieurs partenaires, d'associations d'exportateurs ainsi que de représentants d'organisations agricoles oeuvrant dans les deux provinces.

Un projet ambitieux soutenu par des partenaires internationaux

Ce projet quinquennal sera mis en oeuvre par l'organisation belge Rikolto, spécialisée dans le renforcement des chaînes de valeur agricoles durables à travers le monde. Le financement est assuré par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et par JDE Peet's, entreprise néerlandaise reconnue dans les secteurs du café et du thé. Au total, 12 000 agriculteurs bénéficieront directement de cette initiative, dont 4 000 femmes et 6 000 jeunes. Ceci représente une avancée significative dans l'inclusion socio-économique des groupes les plus touchés par le chômage et la pauvreté rurale.

Dans son discours, le gouverneur Evariste Kakule Somo a rappelé l'importance de ce projet pour la transformation économique des provinces : « Le robuste va certainement reprendre sa place, et cette fois-ci, croyez-moi, seul le ciel sera notre limite. 12 000 vies - femmes, jeunes et hommes adultes - vont, avec l'impulsion de nous tous, briser les chaînes trompeuses de la richesse minière que regorgent les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ces provinces vont retrouver leur place grâce à la transformation agricole ».

Pour les autorités provinciales, cette initiative marque une rupture avec la dépendance historique aux ressources minières, souvent source de conflits, pour s'engager vers une économie plus stable et durable fondée sur l'agriculture de transformation.

Le café robusta, un produit stratégique sur le marché mondial

Le café robusta occupe une place essentielle dans le commerce international du café. Moins coûteux que l'arabica et plus riche en caféine, il est très recherché par les industries du café instantané et les grandes chaînes de torréfaction.

Sa relance dans le Nord-Kivu et en Ituri représente donc une opportunité majeure pour :

améliorer les revenus des ménages agricoles,

stimuler l'exportation provinciale,

renforcer la résilience économique des communautés rurales,

repositionner les deux provinces sur la carte mondiale du café.

La mobilisation des partenaires, l'implication des autorités et l'engagement des agriculteurs offrent l'espoir d'un renouveau durable de la filière café.