Congo-Kinshasa: Les FARDC annoncent la reprise de la cité stratégique de Mikenge dans les Hauts Plateaux de Fizi

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) annoncent avoir repris, dimanche 1er mars, la cité de Mikenge, située dans le territoire de Fizi, province du Sud-Kivu, après de violents affrontements contre les rebelles dans les Hauts Plateaux. La cité, localisée à proximité de Minembwe, constitue depuis plusieurs années l'un des épicentres de la crise sécuritaire dans l'est du pays.

Le porte-parole des opérations Sukola 2 Sud Sud-Kivu, le sous-lieutenant Mbuyi Reagan, confirme que l'armée a repris le contrôle de plusieurs contrées dont la cité stratégique de Mikenge : « Les FARDC ont riposté aux provocations de l'ennemi RDF-M23-AFC et leurs alliés Twigwaneho, Red-Tabara, dans le territoire de Fizi, précisément à Nyawaranga, après leur violation délibérée du cessez-le-feu. Au cours de cette farouche riposte, de nouvelles cités et villages ont été reconquis, notamment Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilalombili, Bidegu ».

Il ajoute que lors des combats, plusieurs rebelles ont été neutralisés, 5 capturés, et 17 autres se sont rendus. Parmi les 11 corps retrouvés, figure un commandant brigade de l'AFC-M23 ainsi qu'un officier chargé de la logistique, précise le sous-lieutenant Mbuyi Reagan. Le porte-parole exhorte la population de Mikenge et de Minembwe à la vigilance et à éviter les "informations illicites et mensongères".

Mikenge, cité stratégique dans la guerre du Sud-Kivu

L'importance militaire et géopolitique de Mikenge dépasse largement la dimension locale. Plusieurs analyses confirment que la cité constitue un noeud stratégique dans les Hauts Plateaux, pour trois raisons majeures :

1.Mikenge est un point essentiel sur plusieurs axes opérationnels vers Minembwe

Tuwetuwe - Mikenge Centre,

Kalingi - Minembwe,

Kakenge - Minembwe,

Autant de couloirs essentiels pour la progression vers Minembwe et pour la sécurisation de la zone.

2. Mikenge est un ancien bastion des groupes armés alliés à l'AFC/M23

Les combats dans cette région ont toujours été féroces. À plusieurs reprises, Mikenge a été occupée par la coalition Twirwaneho - M23 - Red Tabara, qui a profité du relief des Hauts Plateaux pour s'y implanter durablement, selon des sources locales. Perdre Mikenge, pour ces groupes, signifie perdre une base logistique, un poste d'observation et un lieu de repli, ce qui explique l'intensité des affrontements dans cette zone, soutiennent ces sources.

3. Mikenge se trouve sur un axe humanitaire et logistique vital

D'après une note du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), l'un des principaux axes humanitaires reliant Fizi-Lusuku-Point Zéro-Mikenge-Minembwe est fermé depuis des mois en raison de la présence des tensions militaires. Coupant ainsi l'accès humanitaire aux populations enclavées, dont plus de 172 000 civils autour de Minembwe.