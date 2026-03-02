Congo-Kinshasa: Le ministre John Banza en mission d'inspection à Bandundu avant la 13e Conférence des gouverneurs

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, séjourne depuis ce dimanche 1er mars à Bandundu (Kwilu), dans le cadre des préparatifs de la 13e Conférence des gouverneurs. Accompagné des directeurs généraux de l'Office des routes (OR) et de l'Office de voirie et drainage (OVD), il a procédé à une série d'inspections sur plusieurs sites stratégiques appelés à accueillir cet événement national.

Parmi les infrastructures visitées figurent la salle du gouvernement provincial ainsi que l'aéroport national de Bandundu, deux espaces clés qui devront répondre aux exigences logistiques et organisationnelles de cette grande rencontre des autorités provinciales du pays.

Lors de sa visite, le ministre John Banza a réaffirmé la vision nationale en matière de développement des infrastructures : « Nous sommes en pleine croisade de construction des infrastructures. Il est dans un schéma où les infrastructures doivent être modernisées pour celles qui existent, et là où les infrastructures n'existent pas, on doit les construire ». Il a également insisté sur la place stratégique que représente la province du Kwilu, au même titre que les 26 provinces du pays, dans la dynamique nationale d'aménagement du territoire.

Garantir la réussite de la 13e Conférence des gouverneurs

À quelques jours de la tenue de ce rendez-vous majeur, le ministre a souligné la nécessité de s'assurer de l'état d'avancement des travaux : « Je suis venu voir l'évolution des travaux. À l'aube de l'organisation de la 13e conférence des gouverneurs, nous devons nous assurer que les infrastructures sont prêtes pour accueillir ce grand événement qui va réunir l'ensemble de la population congolaise. C'est une visite d'inspection ».

Au-delà des préparatifs immédiats, cette mission d'inspection ouvre également la voie à des projets futurs : « Après, on verra comment on peut projeter d'autres projets dans l'avenir », a promis le ministre. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer durablement les capacités infrastructurelles du pays et d'améliorer les conditions d'accueil des grands événements nationaux, selon le ministère des infrastructures.