Congo-Kinshasa: Les enjeux de l'intensification des combats autour de Rubaya

Depuis plusieurs jours, de violents combats opposent les rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda, aux FARDC appuyées par les miliciens Wazalendo, dans le territoire de Masisi, notamment autour de Rubaya, une zone stratégique à la fois minière et agricole.

Decryptage dans ce numéro de Regard sur l'actualité.

L'analyse de John Kanyunyu

Pour John Kanyunyu, correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle, l'enjeu de Rubaya dépasse le simple contrôle territorial. Il rappelle que cette localité abrite la mine la plus importante de la région, générant des revenus considérables pour les groupes armés.

Selon lui, l'armée congolaise et ses alliés cherchent peut-être à couper les sources de financement du M23, en ciblant cette zone clé. Il souligne également que l'intensification des combats intervient paradoxalement alors qu'un cessez-le-feu a été proposé par le président angolais João Lourenço, ce qui laisse penser que chaque camp veut renforcer sa position avant d'éventuelles négociations .

La voix de la société civile

De son côté, Faïda Mwangilwa, membre de la société civile, déplore une « grande déception » pour les populations qui espéraient voir les accords de cessez-le-feu appliqués. Elle rappelle que Rubaya n'est pas seulement une zone minière, mais aussi une zone agricole vitale pour les habitants. Pour elle, l'urgence est de mettre en oeuvre les engagements pris afin d'éviter une aggravation de la crise humanitaire : « Une guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle se termine », insiste-t-elle, appelant à privilégier la voie de la paix .

Le regard du politologue Pierre Verjans

Le politologue Pierre Verjans, professeur aux Universités de Liège (Belgique) et de Graben (Butembo, RDC), analyse ces combats comme une tentative des FARDC et des Wazalendo de modifier le rapport de force en vue des négociations. Il rappelle que Rubaya compte près de 30 000 exploitants artisanaux, vivant dans une grande précarité, et que le contrôle de cette zone est autant une question de ressources qu'un calcul stratégique.

Il met en garde contre le caractère cynique de l'occupation territoriale, où chaque camp cherche à s'accaparer les richesses locales. Enfin, il souligne l'impact de l'utilisation des drones, qui change la nature des combats et pourrait redéfinir l'équilibre militaire dans la région .

Une population prise au piège

Au-delà des enjeux militaires et économiques, les trois intervenants convergent sur un constat : la population civile est la première victime de cette intensification des combats. Entre déplacements massifs, insécurité alimentaire et violences, les habitants de Rubaya et des villages environnants vivent dans une situation humanitaire alarmante.

