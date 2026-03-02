Sénégal: Maïmouna Dior Fall, une icône de la restauration collective

Patronne de Prestige Catering SA, Maïmouna Dior Fall est l'une des figures sénégalaises de la restauration collective. Son parcours a débuté aux États-Unis. Aujourd'hui, avec l'accompagnement du Women Economic Empowerment Fund (WE ! Fund), filiale du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), elle ambitionne de porter sa capacité de production de 1 000 plats par jour à 5 000 plats par jour.

Dans son salon, Maïmouna Dior Fall est sobrement habillée d'une robe noire, assortie d'un châle de la même couleur. De teint clair, ses yeux sont dissimulés derrière des lunettes. Elle figure parmi les pionnières de l'entrepreneuriat au Sénégal, notamment dans le secteur de la restauration.

Très jeune, elle partit aux États-Unis. « J'avais demandé à mes parents de ne pas m'envoyer d'argent, de me laisser me débrouiller seule », dit-elle, le visage souriant. Dès lors, elle s'engage et plonge dans le monde du travail. Passionnée de restauration, elle intègre de grandes enseignes au pays de l'Oncle Sam. « J'ai travaillé dans de grands restaurants, y étant l'une des rares Sénégalaises », confie Maïmouna Dior Fall, confortablement assise dans son fauteuil.

Au fil du temps, son amour pour la restauration grandit. Début 2008, elle décide de rentrer au bercail, à la suite du décès de son guide, Serigne Saliou Mbacké. « Deux mois après, j'ai décidé de rentrer. Et d'ailleurs, je n'y suis pas retournée, sauf pour des vacances », indique-t-elle.

À son arrivée au Sénégal, sa grande ambition était de réussir dans l'agriculture, l'agroalimentaire et la restauration, des secteurs propices, selon elle, à la solidarité. Après quelques années d'emploi salarié, elle décide de lancer sa propre entreprise, spécialisée dans la restauration collective. Elle commence chez elle, avec une cinquantaine de plats. « Plus tard, j'ai racheté une société de restauration en vente », explique la patronne de Prestige Catering SA.

WE ! Fund, une intervention stratégique

En 2014, Maïmouna Dior Fall a souhaité nouer un partenariat avec le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS). Le projet est toutefois mis en suspens. Quelques années plus tard, en 2024, la collaboration se concrétise via le Women Economic Empowerment Fund (WE ! Fund). Elle se traduit par une entrée au capital de Prestige Catering SA, une intervention qu'elle qualifie de décisive et stratégique. « Je suis très heureuse de cette entrée dans notre capital. Il s'agit d'un partenariat important et stratégique qui nous permet d'atteindre nos objectifs », affirme-t-elle.

Cet appui du WE ! Fund, instrument financier dédié à l'autonomisation économique des femmes, permettra d'augmenter la capacité de production, en passant de 1 000 à 3 000 plats par jour, puis à 5 000 plats dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

« C'est un événement majeur et stratégique pour l'État du Sénégal, que nous anticipons », estime Maïmouna Dior Fall. Aujourd'hui, son entreprise compte près de 100 collaborateurs, dont 45 emplois permanents. À court terme, l'ambition est d'atteindre 300 emplois.