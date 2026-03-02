Sénégal: Ourossogui - Un pari de vitesse stupide entre 2 Jakartamen fait 2 morts

Un pari de vitesse entre deux conducteurs de motos Jakarta, a entraîné un drame sur la route entre Ourossogui et Matam avec la mort de deux personnes et d'un blessé grave.

Ce tragique accident a fait deux morts et un blessé grave actuellement en soins intensifs au niveau du centre hospitalier de Ourossogui. Le drame a eu lieu au kilomètre 5, près de l'ancien poste de contrôle à Matam. Les deux conducteurs, avaient décidé d'organiser une course après avoir vanté les performances de leurs motos. Un pari de 2000 francs a été fixé et le défi a été lancé malgré les objections d'un témoin.

La folle course s'arrête 5 kilomètres après, lorsque voulant doubler son protagoniste, Laye, l'un des Jakartamen, qui roulait « sans lumière », percute violemment une moto en provenance de Matam qui avait à son bord deux passagers. Le violent choc, comme le rapporte des témoins, a conduit sur le coup à la mort de deux personnes. Il s'agit du conducteur de Jakarta qui tentait la manoeuvre de dépassement et d'un ouvrier qui travaille au niveau du chantier de l'université Souleymane Niang de Matam qui conduisait la moto. Blaise le propriétaire a eu une jambe cassée. Des informations relèvent qu'après le drame qui a coûté la vie à son collègue et celle d'autrui, l'autre challenger a abandonné sa moto et a fui. L'enquête de la gendarmerie est actuellement en cours pour élucider les circonstances précises de cet accident.